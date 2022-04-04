拜登：普京是個戰爭罪犯，他應該被追究責任

美國/俄羅斯/烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）4月4日在接受媒體採訪時就布查暴行表示，俄總統普京在烏克蘭犯下的是戰爭罪行，普京本人是一個戰爭罪犯，他應被追究責任。

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拜登周一在回到華盛頓後向等待他到來的媒體們表示：“在開始一天的工作之前，我有一句話要講。你們可能記得我因稱普京為戰犯而受到批評。那麼，事情的真相是——你們看到了在布查發生的事情。這證明了他，他是一個戰犯。但我們必須收集信息，我們必須繼續向烏克蘭提供他們繼續戰鬥所需的武器，我們必須獲得所有的細節，以便這可以是一個真正對戰爭罪行的審判。這傢夥很殘忍。在布查發生的事情是令人憤慨的，每個人都看到了。”

記者向拜登提問：“您同意這是種族滅絕嗎？”

拜登回答說：“不，我認為這是一種戰爭罪行。”

記者問：“您打算怎麼做，（總統）先生？您打算對俄羅斯進行更多制裁嗎？”

拜登說：“我正在尋求更多的制裁，是的。我將有時間向你們宣布。”

記者問：“不過，您真的能追究普京的責任嗎？您說他是戰犯。”

拜登說：“他應該被追究責任。”

記者問：“如果沒有制裁，您能真正讓他負責嗎？”

拜登對此給予了否定的答覆。

記者問：“您還能做些什麼？”

拜登表示，將繼續增加制裁，並向記者們告知相關的措施。