紐時：儘管俄方否認屠殺，衛星圖像顯示屍體已在布查街頭停留逾3周

烏克蘭/國際/俄羅斯

《紐約時報》4月4日報導指，經該報對衛星圖像的分析反駁了俄羅斯的說法，即在基輔郊區的布查發生的殺害平民事件是在俄羅斯士兵離開該城鎮之後發生的。

廣告 繼續瀏覽後續

報導指，在烏軍奪回基輔近郊的布查後，上周末流傳出來布查街頭的平民屍體的圖片。有些死者雙手被綁，有些死者頭部有槍傷，俄羅斯國防部否認對此負責。在周日的Telegram帖子中，俄國防部宣稱，這些屍體是在3月30日前後“所有俄羅斯部隊完全撤出布查”後，最近才被放置在當地的街上。

俄方隨後聲稱，這些圖像是“另一個騙局”，並呼籲聯合國安理會就其所謂的“烏克蘭激進分子在布查的挑釁行為”召開緊急會議。但《紐約時報》對視頻和衛星圖像的審查顯示，許多平民是在三個多星期前被殺害的，當時俄羅斯的軍隊控制着該城鎮。

報導指，4月2日，一名地方議會成員拍攝的一段視頻顯示，多具屍體散落在布查的亞布隆斯卡街（Yablonska）上。據美國航天技術公司Maxar提供給該報的衛星圖像顯示，自3月11日俄羅斯軍隊佔領該城鎮以來，至少有11具屍體出現在這條街上。

報導稱，為了確認這些屍體何時出現，以及這些平民何時可能被殺害，《紐約時報》的視覺調查小組對衛星圖像進行了前後分析。圖像顯示，3月9日至3月11日期間，在亞布隆斯卡街出現了與人體大小相似的黑暗物體。

如4月2日的錄像所示，這些物體出現在烏克蘭軍隊收復布查後發現屍體的準確位置。進一步的分析表明，這些物體在這些位置停留了三個多星期。

報導指，這些死者的死亡原因尚不清楚。一些屍體在似乎是一個撞擊坑的旁邊。其他屍體則在被遺棄的汽車附近。有三具屍體躺在自行車旁。有些人的雙手被白布綁在背後。屍體散落在亞布隆斯卡街周圍半英里多的地方。

在亞布隆斯卡街拍攝的第二段視頻顯示了另外三具屍體。一具躺在一輛自行車旁，另一具躺在一輛廢棄的汽車附近。衛星圖像顯示，這些被遺棄的汽車和附近的屍體出現在3月20日和21日之間。

報導指，這些只是周六以來發現的一些平民屍體。美聯社公布的圖片顯示，至少有六名死者一起躺在一棟辦公樓的後面，有些人的手被綁在背後。這座大樓位於沿亞布隆斯卡街發現的其他受害者的西邊一英里處。

再往前走一英里（1.61公里） ，《紐約時報》的一名攝影師發現一名頭部有槍傷的男子的屍體躺在一輛自行車旁。