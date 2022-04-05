20名烏克蘭難民乘日本政府專機與外相林芳正一起抵達日本

日本，烏克蘭戰爭，難民

4月5日，伴隨着訪問波蘭的日本外相林芳正歸國，載有20名烏克蘭難民等的政府專機抵達羽田機場。

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其中約有5人是在日本沒有親屬或熟人的人，這是日本首次接受在日本沒有安身之處的烏克蘭難民。

日本外相林芳正4日在波蘭舉行的在線新聞發布會上宣布，伴隨着自己出訪歸國，20名祖國遭受俄羅斯入侵的烏克蘭難民將登上政府專機，日本將接受他們在日本生活。

讓外國民間人士登上日本政府專機尚屬異例。 這20名烏克蘭人曾在日本駐波蘭或烏克蘭大使館諮詢過前往日本的事宜。在新聞發布會上，林外相指出：“雖然有人急切希望前往日本避難，但靠自己的力量很難找到前往日本的渡航途徑，我們從人道主義的角度出發伸出援手。關於日本在他們到達之後的援助，林外相表示，“我們將根據每個人的需求切實給予援助。”

烏克蘭難民到達日本後，首先以90天的“短期停留”居留身份進入日本，根據烏克蘭局勢的變化，90天以後也可能轉為可以工作和生活一年的“特定活動”身份。法務省一位官員說，“在現行體制內，日本採取前所未有的措施迅速救助了這些逃離戰爭衝突的人們。”

伴隨着20名難民從波蘭乘坐政府專機來到日本，到目前為止，日本政府已收到來自地方政府和企業的600多份希望給予他們幫助的申請，日本政府計畫以“全日本提供支援”的方式支持烏克蘭難民的生活。

岸田文雄首相4日在自民黨董事會會議上說：“烏克蘭難民人數超過400萬。我們希望把那些想要來日的難民送到日本。” “我們將在日語教育、就業和定居等方面提供支援，希望順利增加接受難民的人數。”