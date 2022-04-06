俄軍轟炸烏克蘭

烏克蘭東部的北頓涅茨克，西部的拉迪赫夫，基輔附近兩個城鎮，繼續遭俄軍炮擊。北約秘書長說，俄羅斯正在烏東建立通往克里米亞的陸橋。馬里烏波爾市長表示該市12萬被困居民的狀況用人道災難已不足以形容...

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭東部城市北頓涅茨克（Severodonetsk又譯塞維羅東涅茨克）持續遭到俄軍炮擊。這是目前烏克蘭軍隊控制的最東端城市。

法新社今天4月6日發自烏東城市北頓涅茨克的報道說，該市持續定時遭到炮彈和火箭彈轟炸。法新社記者說，中午時分看到該市有一棟建築着火，街道上鮮少看到平民。當炮擊停止幾分鐘後，這裡的居民們就會冒險走出來，然後在襲擊重新開始時，跑走躲避。

今天晚些時候，北頓涅茨克所在的盧甘斯克州的州長謝爾蓋-蓋達伊（Serguiï Gaïdaï）在電報群上說，襲擊共擊中了10座建築、一個購物中心和附近的車庫，引起了一場大火。

他強調說："這些地方絕對不是戰略或軍事設施"。他並說，受害的人數“目前正在評估"。

北頓涅茨克在俄軍侵略烏克蘭之前是一個擁有10多萬人口的工業城市，位於親俄分離主義所控制領土的前線附近。

俄羅斯軍隊最近幾天表示，它正將自己的軍力集中在烏克蘭東部。

基輔周三呼籲包括北頓涅茨克在內的這些地區的居民"立即"撤離，否則他們有可能在未來幾天內被捲入戰鬥。

由八輛卡車組成的聯合國人道主義車隊於周二抵達北頓涅茨克，給當地大約1萬7000人帶去了口糧、麵粉和毛毯，以及四台用於醫院的發電機。

聯合國人道事務協調辦"(OCHA)說，"烏克蘭東部繼續遭受戰事加劇之苦，成千上萬的人沒有煤氣和水，北頓涅茨克的房屋一再遭到打擊。

據盧甘斯克州州長謝爾蓋-蓋達伊在社交網絡上說，在附近的魯比涅（Roubijné）鎮遭到的轟炸中，周二有1人死亡，5人受傷，7名倖存者"從廢墟中被救出來"。

據北約秘書長斯托爾-滕貝格稱，俄羅斯正在加強對整個頓巴斯的控制，並建立通往克里米亞的陸橋。

在馬里烏波爾：該市的市長博伊琴科說，當地惡劣的情況"已超過人道災難的階段"。他說，被困在該地的12萬居民的狀況已經"無法忍受"。

在首都基輔附近的大季梅爾卡鎮（Velyka Dymerka） 和波格達尼夫卡鎮（Bogdanivka），俄軍的炮擊造成了12人死亡。

距離烏西主要城市利沃夫（Lviv）70公里的拉迪赫夫鎮（Radekhiv）的一位官員說，周二夜間聽到了爆炸聲，他呼籲民眾躲避。法新社說，靠近波蘭邊境的利沃夫市現已成為一座充滿流離失所者的難民城。