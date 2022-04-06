歐中峰會猶如“聾子對話” 習近平拒談烏克蘭

歐中峰會聾人對話

歐盟外交代表博雷利（Josep Borrell Fontelles）周二向歐洲議會介紹了4月1日舉行的歐中峰會，他指出這次歐盟領導人與中國國家主席習近平的峰會是一場“聾子對話”，並對中國是否願為結束烏克蘭戰爭提供合作表示懷疑。

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中國國家主席習近平與歐盟委員會主席馮德萊恩，歐洲理事會主席米歇爾和歐盟外交政策負責人博雷利於4月1日舉行的歐中視頻峰會，被歐盟方面形容為一場“聾子對話”。

歐盟外交安全政策高級代表博雷利4月5日周二晚間在法國斯特拉斯堡歐洲議會向議員們介紹這場歐中峰會的情況說：“他們（中方）不想談論烏克蘭，不想談論人權和其他問題，宣稱要專註於積極的事情”。

他說，但“歐洲方面向中方明確表示，這種分門別類是不可行的，也是歐洲方面“不能接受的”。因為對我們來說，烏克蘭戰爭是一個決定性的時刻，“它涉及到我們是生活在一個遵守規則的世界，還是生活在一個“由武力管理的世界”。

據TBSnews新聞網說，歐洲領導人的上述評論與中國對4月1日習近平與歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾的視頻峰會的說法形成對比。

中國方面的一份摘要說歐盟"表示希望與中國進行坦誠的交流，以保持歐盟與中國關係的良好勢頭"。

據報道，歐盟委員會主席馮德萊恩在中歐峰會上表示，布魯塞爾期望北京"至少要盡一切努力，不以任何形式干預"歐洲因莫斯科攻擊烏克蘭而對其實施的制裁。

歐洲理事會主席米歇爾則在一次新聞發布會上說，"我們呼籲中國幫助結束烏克蘭戰爭"。

該報道說，美國和其他國家向中國施加壓力，要求其明確採取反對侵略的立場，但中國外交官和國家媒體卻淡化烏克蘭的平民傷亡，並將俄羅斯總統普京說成是“北約擴張的受害者”。

該報道說，雖然習近平已經與這場衝突中的關鍵人物普京和拜登進行過交談，但他卻沒有與烏克蘭總統澤連斯基交談過。

中國外交部稱，在與歐盟領導人的峰會上，習近平表示，目前的局勢有可能抹殺全球經濟合作的好處，北京和布魯塞爾應致力於防止危機的蔓延。

博雷利說，歐盟敦促中國"利用其對俄羅斯的影響力，推動立即達成停火，並呼籲中國支持在烏克蘭設立人道主義走廊"。

歐盟外交安全事務負責人博雷利還補充說，任何幫助莫斯科逃避制裁的企圖都會產生"嚴重後果"。

然而"中方只是一般性地表示希望看到和平，宣稱'我們是和平的人，我們不侵略別國'。

不過，中方"同時避免做出任何具體承諾，也避免對俄羅斯的侵略行為進行任何形式的指責。"