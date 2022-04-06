羅馬教皇首次譴責布查屠殺 親吻烏克蘭國旗

教皇/烏克蘭/布查屠殺

羅馬教皇方濟各周三（4月6日）在提到烏克蘭"布查屠殺"時，譴責了在烏克蘭境內發生的"越來越可怕的殘暴行為"，並親吻了一面來自布查這座"殉難城市"的旗幟。

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教皇方濟各在梵蒂岡每周一次的總聽證會結束時說："最近關於烏克蘭戰爭的新聞（......）證明了新的暴行，比如布查的大屠殺，這是對平民、婦女和手無寸鐵的兒童犯下的越來越可怕的殘酷行為。他補充說："這些流淌無辜的血的受害者向天堂呼喊，懇求結束這場戰爭”！“讓我們停止播種死亡和破壞的行為”。

幾分鐘後，在保羅六世大廳，面對數千信眾，教皇方濟各展開了一面烏克蘭國旗。他在現場一些烏克蘭兒童面前宣布說：“這面旗幟來自戰爭，來自布查這個殉難的城市”，然後他親吻了這面被戰鬥明顯染黑的旗幟。

法新社說，該聲明是教皇首次對最近俄軍撤離後在首都基輔郊區布查鎮發現數十具屍體作出反應，該事件在歐洲引起了震動，並導致了一致的譴責。

烏克蘭總統澤連斯基指責俄軍在布查殺害平民。但克里姆林宮否認有任何責任，並宣稱這些圖像是基輔捏造的。

教皇方濟各還對"國際組織面對衝突的無能為力"表示嘆息。他表示，第二次世界大戰後，人們試圖為新的和平歷史奠定基礎，但不幸的是，大國競爭的舊歷史被延續下來。而在目前的烏克蘭戰爭中，我們看到了國際組織的無能為力。