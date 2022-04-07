佩洛西或將訪台灣 北京國台辦:堅決回擊

佩洛西/台灣/中國

針對有關美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）將率團訪問台灣的傳言，北京國台辦發言人馬曉光今天說，美國政府和國會一些人不斷挑釁，打「台灣牌」搞「以台制華」，大陸方面將「堅決回擊」。

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中央社4月7日報導，北京國台辦發言人馬曉光4月7日傍晚透過「答記者問」的書面方式表示，民進黨政府「倚美謀獨」，美國政府和國會一些人不斷挑釁，破壞「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不斷違背美方在台灣議題上作出的承諾，打「台灣牌」搞「以台制華」，「台美加大勾連」搞分裂活動，進一步加劇台海局勢的緊張動蕩。

北京國台辦這位發言人馬曉光正告「民進黨當局」，立即停止勾結外部勢力謀「獨」的任何企圖。

他並稱，如果佩洛西訪台，美方將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整。 「我們將堅決回擊，堅定捍衛我們的主權和領土完整。」

據日本富士新聞網（FNN）獨家報導，佩洛西將在4月10日訪問日本與日本首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

中央社說，佩洛西如果訪台，將是1997年後近25年來另一位訪台的美國眾議院議長。美國眾院議長是美國總統繼承順位的第2位。

之前，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上針對媒體報導佩洛西將訪台灣一事表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。 「美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的『一個中國』政策」。

趙立堅並稱，如果美方一意孤行，中方必將「採取堅決有力措施」，堅定捍衛國家主權和領土完整。