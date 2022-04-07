八個歐洲國家啟動對布查屠殺的司法調查

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歐洲8個國家的司法機構已開始對烏克蘭布查屠殺立案調查。歐盟委員會4月7日周四表示，"鼓勵"那些已對烏克蘭可能發生戰爭罪行展開調查的成員國，加入歐洲司法合作組織協調的聯合調查小組。

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目前已經啟動對烏克蘭布查屠殺展開調查程序的8個國家包括：法國，捷克，德國，愛沙尼亞，拉脫維亞，斯洛伐克，瑞典，西班牙。

今天在魯塞爾北約總部，G7集團的外長和歐盟高級外交政策代表發布的聯合聲明強調，將追究和起訴那些在烏克蘭犯下令人髮指行為和暴行的人，包括任何針對平民的攻擊和對民用基礎設施的破壞負有責任的人。

G7集團與歐盟的聯合聲明還說，我們歡迎並支持正在進行的調查和收集這些證據和其他潛在戰爭罪和危害人類罪的證據的工作，包括國際刑事法院檢察官辦公室、聯合國人權理事會授權的調查委員會、人權高專辦烏克蘭人權監測團，以及歐安組織參與國授權的歐安組織專家團。

該聲明還說，我們將提供調查支持、技術專家和資金。我們將繼續促進對所有參與莫斯科選擇戰爭的同謀，包括白俄羅斯的盧卡申科政權的問責。我們相信，現在是暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格的時候了。