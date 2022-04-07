德國為其經濟嚴重依賴中國感到擔憂

德國/中國

德國財長4月6日周三表示，德國對中國的"嚴重經濟依賴"令他擔憂，他認為在烏克蘭戰爭加劇的國際緊張局勢下，德國應該對其貿易夥伴實現"多樣化"。

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德國自由民主黨籍財長林德納（Christian Lindner）周三對德媒《時代》報說，"我對德國局勢的擔憂是，（......）我們在經濟上對中國有很強的依賴性"。 "我們必須使我們的國際關係多樣化，包括讓我們的出口多樣化。

法新社說，烏克蘭戰爭讓人們看到了德國對俄羅斯的依賴，它從俄羅斯購買了所需一半以上的天然氣，以及大部分的煤炭和石油。

但更廣泛地說，這場戰爭引起了人們對德國作為出口國與其他被指控侵犯人權的國家（如中國）的貿易聯繫的質疑。

北京是德國最大的貿易夥伴：2021年兩國之間的貿易額超過2450億歐元，同比增了15.1%。

許多德國工業已將其部分生產轉移到中國，因此也從中國大量進口他們所需要的產品。 另一方面，中國是德國汽車行業的主要客戶之一。

林德納周三評論說，現在“也許已經到了最好與那些不僅是貿易夥伴，而且還想在價值觀方面成為夥伴的人做生意的時候了”。

今年3月底，這位部長宣布贊成簽署歐盟和美國之間的自由貿易協定，這是歐盟27個成員國之間有爭議的項目，其談判處於停滯狀態。

根據IFO經濟研究所3月底公布的一項研究，隨着與烏克蘭戰爭有關的動蕩，許多製造商已經在考慮減少在中國的業務。

根據這項研究，"幾乎每兩家公司中就有一家從中國進口生產用部件，計畫"在未來減少這些進口"。

德國前總理默克爾在其執政的16年間，將俄羅斯培養成德國嚴重依賴的能源供應商，將中國變成德國最大的貿易夥伴和銷售市場。

據法廣駐柏林特約記者丹蘭4月6日引述德國《世界報》指出，對西方來說，最危險的敵人並不是俄羅斯，而是中國。