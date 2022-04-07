德國《明鏡》: 德聯邦情報局截獲涉謀殺布查平民的無線電通信

德國情報/布查暴行/俄羅斯

《明鏡》（SPIEGEL）網站4月7日發布消息說，德國情報部門截獲了俄羅斯軍方關於在布查鎮謀殺平民的無線電通訊。該刊說，“這種暴行或是計畫的一部分，目的是在平民人口中散布恐懼，減少抵抗的意願”。

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德國《明鏡》說，德國聯邦情報局（Bundesnachrichtendienst）對俄軍在烏克蘭首都基輔附近的布查鎮犯下的暴行有了新的可怕認識：他們截獲了俄羅斯軍隊的無線電通訊，其中談到在布查謀殺平民的問題。一些被截獲的無線電通訊內容顯然與在布查鎮被拍到的屍體有直接聯繫。

明鏡說，俄軍從該鎮撤出後的上周末，當地發現了亂葬坑，以及幾十名死去的平民的屍體被丟在街上。一些受害者的手被捆綁，其他屍體則有被折磨的痕跡。據報道，受害者中還有許多婦女和兒童。

德國《明鏡》說，俄羅斯政府極力否認俄軍對這些戰爭罪行負有責任。俄方有幾個完全沒有證據的說法是，所謂布查鎮的戰爭罪行是由烏克蘭方面策畫的。然而，俄方這些說法，被《明鏡》和其他新聞機構的記者在布查鎮採訪的眾多證人的陳述所推翻。

該刊說，截獲的通訊言論現在看來完全駁斥了俄羅斯的否認。德國聯邦情報局於周三（4月7日）向議員們介紹了其調查結果。一些被截獲的談話信息內容顯然與在該鎮主要道路上發現的屍體的位置相符。比如，在被截獲的一段通話中，一名士兵明顯在告訴另一名士兵，他們剛剛射殺了一個騎自行車的人。這與全世界都在分享的躺在自行車旁的屍體照片相吻合。在另一次截獲的對話中，一名男子顯然在說：首先你要審訊這些士兵，然後你要殺死他們。

計畫的一部分？

德國聯邦情報局的材料似乎還證明，被稱為“瓦格納集團”的俄羅斯僱傭兵部隊的成員在這些暴行中發揮了主導作用。眾所周知，該集團在敘利亞實施了類似的暴行。

據目擊者最近的報告說，布查鎮的佔領部隊最初是由"年輕士兵"組成的。他們一旦被其他部隊取代，平民受到的襲擊就變得越來越頻繁。一些目擊者說，車臣部隊曾駐紮在該鎮。而這些說法讓人懷疑這種變化是否為俄軍佔領計畫的一部分。

德國聯邦情報局截獲的無線電通訊使人覺得在布查鎮對平民犯下的暴行既不是隨機行為，也不是個別士兵行為失控的結果。據熟悉音頻的消息人士說，這些材料表明，俄羅斯部隊在談論這些殘暴行為時，似乎只是在談他們的日常生活。

據了解內情的消息人士說，這表明，謀殺平民已成為俄羅斯軍事活動的一個標準元素，甚至可能是更廣泛戰略的一部分。其目的是在平民人口中散布恐懼，從而減少抵抗的意願。

德國《明鏡》了解到，更多截獲的無線電通訊目前正在分析中，儘管某些聲音似乎很難精確定位。一些錄音顯然還表明，在其他地方也發生了類似於布查鎮的暴行。

有跡象表明，在被俄羅斯軍隊圍困的烏克蘭南部主要城市馬里烏波爾周邊地區可能也發生了暴行。