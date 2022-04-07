法國外長召見俄大使 抗議其對布查暴行發布“卑鄙”信息

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法國外長勒德里昂4月7日周四再次召見了俄羅斯駐巴黎大使，譴責該使館在推特上就布查暴行發布"卑鄙"的信息和言論。

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法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周四再次召見了俄羅斯駐巴黎大使。原因是該大使館在推特上就烏克蘭布查鎮虐殺平民事件發布了被法國外長稱之為"卑鄙"的推文。

法國外長在其推特上說，"面對俄羅斯駐法國大使館有關烏克蘭布查鎮暴行的卑鄙和挑釁信息，我決定今天上午在外交部召見俄羅斯大使阿列克謝-梅科夫（Alexeï Mechkov）。

俄羅斯駐巴黎大使館發布了一條題為"電影場景"的推文，並附有一張照片，顯示記者們聚集在似乎是布查鎮的一條街道上，暗示在該鎮對平民的屠殺是假的，但後來又撤掉了這則信息。

據烏克蘭總檢察長伊琳娜·維涅迪克托瓦（Iryna Venediktov）宣布，在最近從俄軍手中奪回的布查鎮和基輔地區其他領土上，發現了410名平民的遺體。

莫斯科否認俄軍在布查鎮殺害了平民，克里姆林宮和俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫宣稱這是"造假"，和“為西方媒體製造的文章”。

俄羅斯外交發言人紮哈羅娃（Maria Zakharova）認為，西方媒體是這種"偽造"的"幫兇"，根據她的說法，烏克蘭方面要麼自己在該鎮處決了自己的平民，要麼將屍體運到那裡用於擺放。

此前，法國外交部在3月25日曾召見過俄羅斯駐法大使，那一次是因為俄羅斯駐法國大使館在其推特賬號發表了一些漫畫，其中包括歐洲人舔山姆大叔屁股。

與其他許多歐洲國家的首都一樣，法國也在周一宣布驅逐35名被認為從事"違反法國利益"活動的俄羅斯外交人員。