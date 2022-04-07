烏克蘭布查：居民在地下避難所躲避35天後重返家園

烏克蘭

4月6日星期三，烏克蘭布查的一些居民們返回了該區域，或從地下避難所走出，查看滿目瘡痍的家。其中的Vladyslava Liubanets在講述她如何與孩子們一起在地下室躲了35天時哭了起來。她和姐姐分別躲在不同的地下避難所，雙方42天沒有彼此的音訊了，這是她們42天以來第一次見面。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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Vladyslava Liubanets © AP供圖

Vladyslava Liubanets表示，“35天以來，我們躲在地下避難所，沒有任何信息，電話打不通，外面一直有槍聲。孩子們感覺很冷，我一直抱着他們，互相取暖。我告訴他們一切都會好起來的，烏克蘭士兵會來把我們解救出去的”。

“我告訴孩子們如何正確地卧倒，奔跑，什麼時候捂住耳朵...但他們還是看到了吊燈是如何砸下來，門是如何掉下來，窗戶是如何碎掉的，他們什麼都看見了”。

Vladyslava Liubanets的姐姐住在附近的街區，躲在地下室，雙方分開了42天，周三是她們的第一次團聚。

俄羅斯軍隊撤離布查後，烏克蘭政府正在努力查明當地和其他一些城鎮發現的數百具屍體的具體情況，並記錄俄軍可能犯下戰爭罪行的證據。在布查各處發現的一些屍體已被埋在鎮中心一座教堂的萬人坑中，但還有大量屍體被埋在能夠就近埋葬的地方，因為將所有的屍體搬到教堂太危險了。