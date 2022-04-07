烏東大戰臨近 基輔籲居民快撤

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍隊控制的最東部城市北頓涅茨克Severodonetsk不斷遭炮擊2022年4月6日

烏克蘭東部大戰似乎正在臨近，基輔呼籲當地居民"立即"撤離該地區，否則將面臨死亡的危險，因為俄羅斯軍隊可能對頓巴斯地區發動大規模進攻。

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俄軍準備在烏克蘭東部開戰，試圖將當地兩個親俄分離勢力控制的地盤擴大，並與南部的馬里烏波爾貫通。烏東頓巴斯地區是烏克蘭的重工業基地。普京2014年吞併的克里米亞半島是烏克蘭的戰略港口和造船基地。

基輔當局昨天開始呼籲烏東的居民"立即"撤離該地區，“否則將面臨死亡的危險”。

昨天周三，法新社記者看到，烏克蘭軍隊在頓巴斯控制的最東邊城鎮“北頓涅茨克”（Severodonetsk）不斷遭到炮彈和火箭彈的攻擊，該城市靠近前線。

法新社記者說，中午時分看到該市有一棟建築着火，街道上鮮少看到平民。當炮擊停止幾分鐘後，這裡的居民們就會冒險走出來，然後在襲擊重新開始時，跑走躲避。

昨晚，北頓涅茨克所在的盧甘斯克州的州長蓋達伊（Serguiï Gaïdaï）在電報群上說，當地10座建築、一個購物中心和附近的車庫受到炮擊。炮擊引起了一場大火。他說“正在評估"受害人數，並強調說："這些地方絕不是戰略或軍事設施"。

北頓涅茨克在俄軍侵略之前是一個擁有10多萬人口的工業城市，接近被親俄分離武裝控制的領土。俄軍最近幾天表示，它正將軍力集中在烏克蘭東部。