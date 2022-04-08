俄外長：烏克蘭和平擔保國當中必須包含白羅斯

俄羅斯/ 烏克蘭

美聯社和路透社消息，俄羅斯外長拉夫羅夫4月8日周五在莫斯科表示，俄羅斯與烏克蘭的談判進展並不順利，但莫斯科將努力實現所有的目標，其中包括若基輔正式確認其中立地位，必須將白羅斯包含進和平擔保國名單。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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Lavrov © AP

4月8日，拉夫羅夫在莫斯科會見了到訪的亞美尼亞外長阿拉拉特·米爾佐揚，雙方就阿塞拜疆-亞美尼亞爭議的納卡地區局勢交換了意見。會後記者會上，被問及俄烏談判進展，拉夫羅夫表示，“俄羅斯和烏克蘭代表團之間的談判接觸進展並不容易，但俄方將努力確保實現這些談判當中的所有目標。俄方建議白羅斯共和國必須被列為擔保國之一。現在所有這些問題，包括擔保國的完整名單，都在協調中，但俄方支持白羅斯加入其中”。

同一天，塔斯社報道稱，意大利外長迪馬約當天在接受“消息報”採訪時表示，意大利準備做烏克蘭安全的擔保國。他指出，“意大利已準備好承擔擔保人的角色，我們支持談判，並相信土耳其在這一進程中的作用。但只有兩方參與談判是不夠的，其他國際參與者也必須參與”。

法國總統馬克龍早些時候也表示，一旦俄烏停火得到實現，法國將準備好成為烏克蘭和平進程的擔保國之一。馬克龍指出，“我們需要建立和平，沒有擔保人就沒辦法實現這一點”。

塔斯社表示，此前烏方稱，如果提供安全保證，基輔將同意正式接受其中立和無核地位，其內容和形式將與北大西洋公約第5條相仿。基輔方面認為，聯合國安理會常任理事國，包括俄羅斯，以及德國、以色列、意大利、加拿大、波蘭和土耳其等都可以成為擔保國。