俄軍撤離後的切爾尼戈夫：繼續在避難所過夜的人們

烏克蘭

自戰爭開始以來，烏克蘭北部城市切爾尼戈夫經歷了激烈的戰鬥。這裡靠近與白羅斯的邊界，曾被俄軍包圍數周之久。俄羅斯軍隊從切爾尼戈夫撤離已有一周，向北撤退，並將兵力壓至烏克蘭東部。俄軍重心轉移，這給切爾尼戈夫帶來少許寬慰，但仍有一些居民選擇住在避難所里。在那裡，有他們的“新家人”，也有物資抵禦寒冷。而在各自的家中，房屋損毀，已不適合居住。點擊以下視頻，了解詳情。

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Yuliia Bomber © AP

這些繼續躲在避難所的切爾尼戈夫居民們解釋說，他們之所以繼續留在避難所，要麼是因為他們的房子被摧毀，要麼是結構已經不安全，無法居住，要麼是因為儘管俄羅斯軍隊已經撤離，他們仍然覺得回去不是很安全。

Yuliia Bomber是切爾尼戈夫當地一名34歲的律師。她從戰爭爆發的第一天起就和她8歲的孩子一起住進了避難所。她表示，避難所里現如今仍然有約60人住着，前幾天還有數百人。在戰爭最激烈的時候，一共有約600個人在這裡，人們就地找地方打地鋪睡覺，到處都是人。

Yuliia Bomber覺得現在回家仍不安全。她的公寓在6樓，被炸彈炸毀。她表示，“我們希望這一切趕快結束，和平再次降臨獨立的烏克蘭，這是我唯一的願望，希望戰爭永遠不會再發生了”。