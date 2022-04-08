“布查暴行”受挫 俄羅斯被迫軟硬兼施不拒談判

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俄羅斯準備在烏克蘭東部大打出手之時，濫殺烏克蘭平民的“布查暴行”被曝光令普京政權處於被動，又輸掉一輪國際輿論戰並再次受到制裁。俄羅斯或許被迫要“軟”牌“硬”牌交替兼施。土耳其官員4月8日表示，儘管烏克蘭布查鎮（Bucha）平民殺戮事件及影像阻礙俄烏談判進展，俄烏兩方仍願意在土耳其舉行會談。

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作為對俄軍受指控的“布查暴行”的回應，英國宣布，對普京的兩個女兒及俄羅斯外長千金進行制裁。而美國已在前一天先行一步，對上述三人實施了制裁。歐盟周五在官方刊物上正式公布了針對俄羅斯的第五套制裁措施，該方案包括禁止進口所有形式的俄羅斯煤炭。據稱，這影響到俄羅斯所有煤炭出口的四分之一，相當於俄羅斯每年損失約80億歐元的收入。該計畫的進一步細節於周五在歐盟委員會的官方刊物上正式發布。

雖然歐盟該禁令不會立即生效，而是逐步取消進口，有“四個月的緩衝期”，力道有限。但在歐盟之後，世界第三大煤炭進口國日本也宣布，將禁止從俄羅斯進口煤炭，並實施廣泛的額外製裁。當天早些時候，日本還宣布驅逐8名俄羅斯外交官和貿易官員。

早前對與普京對話不曲不饒的法國總統馬克龍周五卻悲觀預計：俄烏戰爭可能會持續幾個月甚至幾年，普京發誓要在蘇俄勝利日5月9日前取勝這次“特別行動”，說明他在這之前不會通過談判表示退讓，局面會非常困難。烏克蘭總統澤倫斯基則先表示不再與俄談判，之後又表示，儘管烏俄舉行談判的可能性目前面臨“挑戰”，但對他的國家而言，與俄國談判是“唯一選擇”。

4月8日法新社報導，土耳其官員透露，俄烏雙方願意在土耳其舉行會談，但雙方就文本達成共識仍有很長一段路要走。克里姆林宮同日透露，由於俄國的目標已經達成，俄國軍方與和談人員也在執行工作，俄羅斯對烏克蘭發動的“特別行動”可能在“可預見的未來”畫下句點。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）還有意顯得並不咄咄逼人，說聯合國人權理事會日前表決將俄羅斯停權時，有部分試圖維持平衡立場的國家迫於壓力投下贊成票，莫斯科對此表達理解。

聯合國大會4月7日表決通過將俄羅斯的聯合國人權理事會成員資格停權，因俄軍在烏克蘭“嚴重且系統性侵害人權”。莫斯科隨後宣布退出人權理事會。