新冠病毒Omicron與Delta有什麼不同？

新冠病毒/Omicron/Delta

一項研究顯示，同樣是打過COVID-19疫苗追加劑，若感染的是Omicron變異病毒株，其出現癥狀的時間，會比染上Delta者少3天以上。研究顯示，在2021年6月1日到11月27日的病例中，當時感染Delta者佔比超過70%，而從2021年12月20日到2022年1月17日，則有逾70%病例源自Omicron。

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Omicron癥狀出現時間要比Delta少3天以上。據法新社報道稱，該項研究的作者寫道：「雖然有待病毒載量的研究確定，但出現癥狀的時間較短意味着傳染期可能也較短，這將對工作場所的健康政策及公共衛生指南造成影響。」

這份研究是依據Zoe COVID應用程式所獲取的數據做成，此應用程式搜集自行回報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染癥狀；研究也發現，相較感染Delta的人，染上Omicron出現癥狀者，最後必須住院的可能性低了25%。

儘管目前已知Omicron的癥狀都較輕微，但這份研究特別的地方在於其詳細的分析，以及只分析已接種疫苗並志願提供資訊者的數據，這修正了先前因為分析不同接種狀態者資料造成的誤差。

在這次的研究中，英國倫敦國王學院（King's College London）的研究人員分析了兩組數據，在2021年6月1日到11月27日的病例中，當時感染Delta者佔比超過70%，而從2021年12月20日到2022年1月17日，則有逾70%病例源自Omicron。兩組各約5000個病例，在病患的年齡、性別、接種幾劑疫苗等變數上幾乎相同。

法新社該報道稱，與Delta相比，Omicron患者癥狀的持續時間較短，若是曾接種3劑疫苗的人，這樣的情況更是明顯。在染疫病毒株主要是Delta的時期，出現癥狀的平均時間是7.7天，但在Omicron主導期間，癥狀持續的時間僅4.4天，或少了3.3天。在接種2劑疫苗的病例中，在染疫病毒株主要是Delta時期，出現癥狀的平均時間是9.6天，但Omicron主導期間，癥狀持續時間為8.3天，相較之下只差1.3天。