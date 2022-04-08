烏克蘭東部一座火車站遭到火箭攻擊，澤連斯基譴責，莫斯科否認

俄羅斯

烏克蘭東部一座火車站遭到火箭攻擊，造成至少35人死亡，烏克蘭總統澤連斯基因此形容俄羅斯是“邪惡無極限”。

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中央社報道，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在社群媒體發表聲明說：“他們正在肆無忌憚地毀滅平民，真是邪惡無極限，若不加以懲罰，永遠不會停止。”許多平民近日利用這座火車站逃離俄軍預期中的推進行動。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）說，她對俄羅斯襲擊烏克蘭火車站的報導感到震驚。

她推文表示：“以平民為攻擊目標是戰爭罪行，我們將追究俄羅斯和普京（Vladimir Putin）總統的責任。”

俄羅斯國防部發表聲明說：“基輔民族主義政權的代表有關俄羅斯被指在4月8日以‘火箭襲擊’克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站的一切說詞都是挑釁，絕非真實。”

國防部說：“我們要強調，圓點-U（Tochka-U）戰術飛彈只有烏克蘭軍隊使用。這種飛彈的碎片已在克拉莫托斯克火車站附近發現，並由目擊者公布。”

白宮星期五根據這座火車站遭到致命襲擊的“恐怖和令人震驚畫面”，對此事加以譴責。

白宮發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，美國將繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略。（