華日：由於對與美國發生衝突的擔憂增加，中國正在加速其核武庫擴張

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《華爾街日報》星期六引述了解中國領導層想法的人士報道，由於對美國構成的威脅的評估發生了變化，中國加快了其核武庫的擴張，這為正在加劇兩國間緊張關係的核武庫建設提供了新的啟示。

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其中一些消息人士說，中國的核武庫擴張努力早在俄羅斯入侵烏克蘭之前就開始了，但美國對直接捲入烏克蘭戰爭的戒心很可能加強了北京方面的決定，即更加強調發展核武器作為一種威懾力量。中國領導人認為，加強核武庫是阻止美國直接捲入台灣問題潛在衝突的一種方式。據研究該地區衛星圖像的分析家說，在最近的發展中，今年在中國偏遠的西部地區有100多個疑似導彈發射井的建設工作加快了，這些導彈可能被用來放置能夠到達美國的核彈頭導彈。

美國領導人說，驅動中國進行核武庫擴張背後的想法並不清楚。研究核擴散的獨立安全分析人士說，在過去幾年裡，中國官員和分析人士之間的交流大多停止，他們也不知道是什麼在推動中國當局這樣做。接近中國領導層的人士說，中國越來越重視核武器，也是因為擔心在特朗普和拜登政府領導下，美國的對華政策轉向鷹派之後，華盛頓可能尋求推翻北京的共產黨政府。

美國軍事官員和安全分析家擔心中國的核擴張加速可能意味着其願意進行突然的核打擊。接近中國領導層的人士說，北京承諾不首先使用核武器。他們說，中國計畫維持一個不超過確保中國安全利益所需的核武庫，並補充說，中國軍方認為其核武器過於陳舊，無法對美國潛在的核打擊構成有效的威懾。

報導引述一位接近領導層的人士說：“中國較差的核能力只會導致美國對中國的壓力越來越大。”俄羅斯總統普京在入侵烏克蘭後要求其核力量進入戒備狀態，國際社會對此的緊張反應為中國官員提供了關於核武器戰略價值的現實教訓。烏克蘭在1994年決定交出蘇聯解體後留在該國的核武器庫，以換取美國和俄羅斯等國的安全保證，也是如此。

一位與烏克蘭核項目有聯繫的中國退役軍官強調：“烏克蘭過去失去了核威懾力，所以才會陷入這樣的局面。”熟悉中國領導層想法的人士說，中國政府沒有傳達過因烏克蘭的事態發展而對該國的核政策做出任何調整。中國國防部沒有對評論請求作出回應。

這些消息人士通過他們在涉及安全問題的各機構的工作，了解中國政府對核政策的想法。沒有人直接參與核政策的制定。他們不排除未來的發展可能會改變中國政府的做法，並說其他因素也可能影響中國領導層對核武器的態度。

然而，他們的觀察使北京思維的轉變更加清晰，這種轉變在全球具有深遠的影響。美國和中國在核武器問題上日益緊張，可能會使世界重新陷入冷戰式的核對峙，類似於二戰後美國和蘇聯之間幾十年的核對峙。然而，這次誤判的風險可能更高，因為從20世紀80年代末開始，美國和蘇聯在軍備控制會談中就其核武器進行了溝通，而中國的計畫和北京對核武器作用的思考卻一直籠罩在秘密之中。中國拒絕與美國進行核軍控談判，稱華盛頓應首先減少其核庫存。

美國政府和私營部門估計，中國的核武庫擁有數百枚彈頭，遠遠低於俄羅斯和美國擁有的大約各4000枚彈頭。位於華盛頓的美國科學家聯盟核信息項目高級研究助理科爾達（Matt Korda）說，1月份拍攝的衛星圖像顯示，玉門市附近的120個疑似導彈發射井中，每個發射井的最後45個臨時覆蓋物已經被拆除，這表明所有發射井的最敏感工作都已完成。在中國西部的另外兩個較小的發射井區，建設工作處於早期階段。

分析人士說，每個地點的發射井都足夠大，可容納東風-41型洲際彈道導彈，該導彈在2020年投入使用，能夠打擊美國本土。從飛機上發射並可攜帶核彈頭的導彈的測試也使如若北京在核攻擊中首先被擊中時有更大的機會能夠進行報復。

在公開場合，中國一直淡化其核能力擴建追求。中國外交部軍控司司長傅聰今年1月4日在一場吹風會上表示，中國沒有大幅擴張核武庫的計畫，但中國會繼續更新其核武庫使其更加現代化。他表示，一些美國官員聲稱“中國正在急速擴張其核能力”的說法並不屬實。

傅聰說，首先，中國一貫奉行“不首先使用核武器”的政策，並把核力量維持在國家安全需要最低水平，急速擴張核能力不是中國政策。

《華爾街日報》的報道稱，中國領導人曾認為核武器的價值有限，因為它們不能為打大多數常規戰爭提供現實的選擇。據熟悉中國領導層想法的人說，這一看法在2020年初發生了重大轉變，因為美國政府在新冠疫情的早期階段對北京採取了強硬立場。

其中一些人說，特朗普政府高級官員對執政的中共的強烈批評刺激了中國領導人的共識，即華盛頓願意承擔更大的風險來阻止中國的崛起。

消息人士說，特朗普總統的副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)在2020年5月所發表的一次中文演講尤其令人震驚。博明在這篇紀念五四運動101周年的講話中說：“胡適的白話文難道不是針對自覺了不起的貴族嗎？難道不是對傳統權力結構的宣戰嗎？不是要在中國建立‘民為重’的政府，而不是‘打江山坐江山’嗎？世界將等待中國人民最終提供的答案。”

一位熟悉中國領導人想法的人說：“這篇演講顯然是在呼籲中國人推翻共產黨。”博明在回應評論請求時說，這樣的解釋是“深刻地承認共產黨知道它未能實現以公民為中心的治理，它證實了大家已經懷疑的事情。北京最害怕的是它自己的人民”。

與此同時，據接近領導層的人士透露，美國對台灣的支持增加，這促使中國領導人辯論美國可能願意在有關該島嶼的衝突中使用核武器的前景。沒有跡象表明台海戰爭迫在眉睫，但美國和中國的領導人都認為台灣問題是最有可能引發軍事對抗的熱點。

美國堅持不表明其是否會軍事干預以支持台灣的政策，這種所謂“戰略模糊”做法旨在阻止台海衝突的發生。如果美國真的介入戰爭，美國在日本、關島和西太平洋其他地區的基地可能成為中國軍隊的打擊目標。

根據特朗普政府在2018年進行的核政策審查，美國說可能會使用核武器來應對對美國或其盟國的重大非核攻擊。據美國官員稱，拜登總統將堅持這一做法。這些消息人士說，北京認為華盛頓會考慮用核武器攻擊中國大陸，因為美國軍隊在用常規武器防禦台灣的人民解放軍方面面臨挑戰。

一些安全分析家以烏克蘭局勢為例，認為中國可以利用核打擊的威脅來阻止美國不僅在台灣衝突中使用自己的核武器，而且也阻止美國以常規軍事力量加入這場戰鬥。儘管北京承諾不首先使用核武器，但美國軍方官員和分析人士擔心，一旦發生戰爭，解放軍可能會受到誘惑，使用其中程導彈來摧毀美國在亞太地區的軍事基地。

加州蒙特雷市的美國海軍研究生院國家安全事務副教授特沃米(Christopher Twomey)說：“在台灣上空大規模的常規軍事介入可能很快導致一方或另一方說服自己，認為使用核武器可能為他們一方改善局勢。”衛星圖像顯示，玉門發射井場的建設工作在2020年3月至10月間開始，在中國領導層對美國意圖的擔憂上升後不久。

中國拒絕回答關於這些地點是否是導彈發射井場的問題，但據國家媒體報道，在去年3月與高級軍官的一次會議上，習近平主席敦促他們 “加快建設先進的戰略威懾系統”，這是指核武器。最近的其他事態發展表明，中國正更加強調能夠對核攻擊作出實物反應。據五角大樓稱，北京正在建設一個預警系統，在俄羅斯的協助下探測來襲的導彈，並且在2021年2月，中國發射了一顆衛星，一些分析家認為這是一個天基導彈傳感器系統的開始。

中國還在開發可能攜帶核彈頭的尖端武器，包括高超音速導彈，而美國對這些導彈沒有經證實的防禦措施。喬治城大學安全研究副教授塔爾馬奇（Caitlin Talmadge）說：“所有這些能力共同對美國說：‘在這個世界上，你不可能對中國進行第一次核打擊而不指望對你的城市進行核報復，即使有你的導彈防禦系統，即使有你強大的反擊能力’。”

儘管有越來越多的證據表明中國在進行核武庫擴張，但不確定因素仍然很多。美國情報部門對中國核武庫的評估往往波動很大，這反映了收集可靠數字的挑戰。同時，分析家們警告說，中國很可能只在一些發射井中裝載導彈，而且其中只有一些可能是核彈頭。

彭博社4日報道稱，美國戰略司令部司令，海軍上將查理斯·理查德（Charles A. Richard）計畫在當地時間5日舉行的閉門聽證會上告訴國會議員，中國戰略和核武庫的“驚人擴張”對美國而言是快速升級的風險。

理查德稱，中國在高超音速、定向能武器等領域投入巨大，用於提升全球打擊和擊敗導彈防禦系統、反衛星、反導和反無人機能力。他還稱，中國加強了中國西部核導彈基地的建設，每個基地都有大約120個導彈發射井，這使得中國能夠擁有“強大”的彈道導彈，能夠打到美國大陸。

《華爾街日報》的報道稱，隨着烏克蘭戰爭持續升溫，北京的考慮也越來越清晰。“無論未來局勢如何發展，世界將更加對抗，”這位退休的中國軍事官員說。“在這種情況下，中國肯定需要保持核威懾力。”