基輔稱已做好烏東大戰準備 仍尋求外交談判停戰 教皇呼籲復活節停火

烏克蘭危機，俄羅斯，國際籌款，梵蒂岡

在俄羅斯入侵烏克蘭的第46天，面對俄軍折損從烏北撤出或集中轉向烏東，基輔表示已為東部大戰役做好準備。澤連斯基同時表示繼續同時尋求外交途徑停止戰爭。歐盟表示，聲援烏克蘭難民的一個國際籌款運動目前以籌募資金101億歐元。

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周六，英國首相約翰遜突防烏克蘭，並與烏克蘭總統澤連斯基會談，展現對烏的堅定支持。約翰遜是自俄羅斯入侵烏克蘭以來第一位訪問基輔七國集團領導人。他向烏克蘭軍隊表示敬意，承諾向烏提供裝甲車和反艦導彈。澤連斯基則呼籲西方國家在對烏軍支持和對俄制裁方面效法英國。

澤連斯基的顧問Mykhailo Podoliak周六說，烏克蘭已經為大戰役做好了準備。他向國際文傳電訊社表示，"烏克蘭必須贏得勝利，包括在東部頓巴斯”。當天早些時候，澤連斯基在與訪問基輔的奧地利總理內哈默舉行的新聞會上強調："我們做好了戰鬥準備，同時也尋求以外交渠道來停止這場戰爭。

繼續疏散平民

在烏東克拉馬托爾斯克火車站遭遇導彈襲擊、包括5名兒童在內的52名平民死亡兩天之後，對居民的疏散工作仍在繼續。烏克蘭副總理Iryna Verechtchuk周日說，已有4532名平民被疏散。她說，大多數人已經離開了紮波羅熱地區，並補充說，近200人已經能夠離開被圍困馬里烏波爾，超過1000人已經逃離了盧甘斯克地區的梅利托波爾、萊西昌斯克、塞維羅多涅茨克、魯比涅、克雷明納和波巴斯納。

國際聲援烏克蘭難民運動已籌款101億歐元

同時歐盟委員會主席馮德萊恩周六在華沙宣布，全球聲援烏克蘭難民的“為烏克蘭站起來”運動目前已募得101億歐元。該運動由歐盟、加拿大總理特魯多和國際組織 "全球公民 "發起，旨在為烏克蘭流離失所者和難民籌集資金。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，已有超過440萬難民逃離出國，大部分難民前往歐盟成員國，其中鄰國波蘭已收容超過250萬人。聯合國估計，烏克蘭目前有710萬境內流離失所者。

教皇方濟各周日呼籲在烏克蘭實現 "復活節停戰"

4月17日星期天是基督教重要節日復活節，方濟各周日在羅馬聖彼得廣場主持棕櫚樹主日彌撒後說："讓復活節開始休戰，但不是為了重裝彈藥和恢復戰鬥“，”通過真正的談判實現和平。”

教皇譴責說，"這場戰爭每天都讓我們看到對手無寸鐵的平民進行的可憎的屠殺和殘暴的行為。” 周三，教皇已經嚴厲譴責了布查屠殺和在烏克蘭發生的 "越來越可怕的殘忍行為"，他然後並親吻了一面來自這座 "殉難城市 "的烏克蘭國旗。

上周日，教皇在結束馬耳他之行返回時也曾表示他願意為停火出力，並說他準備去基輔，