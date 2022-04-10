巴基斯坦國會通過不信任案 罷免總理伊姆蘭汗

巴基斯坦，政治

歷經數周政治動蕩後，巴基斯坦國民議會周六夜表決通過對總理伊姆蘭汗（Imran Khan）不信任動議，伊姆蘭汗成為該國歷史上首位遭議會罷免的總理。

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國民議會代理議長薩達爾-阿亞茲-薩迪克（Sardar Ayaz Sadiq）宣布，在國民議會總共342席中，超過半數的174位議員投票支持不信任案，不信任動議獲批。

據本台駐伊斯蘭堡特約記者索尼婭-蓋紮利報道，這對於該國反對派聯盟來說，是一場意料中的勝利，反對聯盟已連續數日在議會保持多數席位。

自1947年獨立以來，巴基斯坦從未有任何一位總理做滿任期，而伊姆蘭汗是第一個因不信任案被罷黜的總理。

他在今年3月遭政敵指控貪污及未能控制通貨膨脹，面臨國會不信任投票。但投票動議被其同屬巴基斯坦正義運動黨（PTI）的副議長阻擋。由於其盟友退出聯合政府，伊姆蘭汗最近喪失國會多數優勢，分析家指稱，有跡象顯示他也失去軍方支持。此前他宣布解散國會和提前舉行大選的努力上周遭最高法院裁定違憲，並下令恢複議會，進行投票，最終導致伊姆蘭汗被罷黜。

巴基斯坦國會預定11日集會選出新總理，但報道指，新政府的組建還有待觀察，預計將會由一個歷來敵對的反對派聯盟組成，一些分析擔心該國將進入一個政治動蕩期，尤其是伊姆蘭汗已警告說他不會接受這個被他稱為 "進口政府 "的新內閣，同時他還呼籲其支持者在周日晚上舉行示威，由此也顯示巴基斯坦的政治危機遠未結束。

69歲板球球員出身的伊姆蘭汗在軍方支持下，於2018年當選巴基斯坦總理，在板球這個極受巴基斯坦人喜愛的運動上，他因帶領巴基斯坦國家隊在1992年取得該國唯一一次世界盃冠軍而聞名，目前他仍有極高的人氣。