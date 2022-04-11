新西蘭宣布派遣運輸機和人員赴歐援助烏克蘭，通過英國提供武器

新西蘭/烏克蘭/國際

新西蘭政府4月11日發表聲明稱，該國將於13日向歐洲派遣一架C-130運輸機和50名支援人員，展開為期兩個月的援助行動。聲明補充說，這一援助小組將在歐洲各地穿行，向烏克蘭的分配中心運送設備和物資，但不會進入該國。

廣告 繼續瀏覽後續

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）通過聲明指出：“我們的支持是為了協助烏克蘭軍隊擊退俄羅斯的野蠻入侵，因為歐洲地區的和平對全球穩定至關重要。”她補充說：“如此公然攻擊一個國家的主權是對我們所有人的威脅，這就是為什麼我們也要發揮作用的原因。”

阿德恩說；“在全球的響應中，為烏克蘭認捐的軍事支持數量空前，迫切需要更多的幫助來運輸和分發（物資），因此我們將盡我們的力量來提供幫助。”該聲明補充說，新西蘭還將提供880萬美元（1300萬新西蘭元）的進一步支持，以幫助烏克蘭通過英國為其軍隊採購武器和彈藥。

阿德恩強調：“俄羅斯對烏克蘭的入侵違反了國際法，這就是為什麼我們支持國際刑事法院的調查，以追究俄羅斯的責任。”她補充說：“我們將繼續響應烏克蘭的呼籲，定期審查我們如何能夠繼續發揮最大作用。”

新西蘭政府表示，在周一宣布的最新援烏措施使該國對烏克蘭的捐助總額達到3000萬美元，及部署了67人的援助團隊。