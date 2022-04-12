北約軍委會主席：望韓國新政府繼續援助烏克蘭

北約/韓國/烏克蘭

北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將羅布·鮑爾（Rob Bauer）4月12日在訪韓期間向媒體表示，希望韓國下屆政府繼續為烏克蘭提供援助。

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在為期三天的訪問中，鮑爾11日已與韓國國防部長徐旭和聯合參謀本部議長元仁哲分別舉行了會談。雙方就烏克蘭局勢等問題進行了討論。此外，鮑爾還會見了駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera），並就北約和聯合國安全展望交換了意見。鮑爾強調：“北約致力於建立一個基於規則的國際秩序。我們熱衷於與民主夥伴合作，以確保法律的力量勝過武力的法律。”

據韓聯社報導，鮑爾12日在波蘭駐韓大使館召開記者會時指出，韓國政府已通過非戰鬥裝備、人道主義及財政援助為烏克蘭作出不少貢獻，這些對烏克蘭來說非常重要。他介紹稱，昨日在與徐旭和元仁哲探討對烏軍事援助方案，韓方表明“現階段只提供非戰鬥物資援助”的立場。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日受邀在韓國國會圖書館大講堂向該國的議員們發表了視頻講話，並呼籲韓方向烏克蘭援助軍事武器。鮑爾指出：“如果澤連斯基總統要求使用這些（武器）系統，這意味着他需要這些（武器）系統。”不過，他強調，是否援助殺傷性武器應由韓方自主決定，一個國家在非戰鬥裝備、殺傷性武器、人道主義這三種援助中提供任何一個，這本身都十分了得。

鮑爾重申，烏克蘭局勢並不是局限於烏克蘭一國的問題。他表示，此次烏克蘭事態的核心在於俄羅斯試圖改變基於規則的國際秩序，民主國家為守護國際秩序攜手鬥爭至關重要。就芬蘭和瑞典申請加入北約的可能，他表示：“任何想加入北約的國家申請加入都是一個主權決定，他們到目前為止還沒有這樣做。”鮑爾補充說：“我們沒有強迫任何人加入北約。”

就北約是否因烏克蘭局勢難以及時應對朝鮮洲際彈道導彈威脅，鮑爾表示，他在俄羅斯入侵烏克蘭之際來訪韓國本身就是對朝鮮釋放的一種信息。他提出，朝鮮正在發展足以覆蓋北約領土的洲際彈道導彈力量，令人擔憂，因此北約正與國際社會一道努力促使朝鮮遵守無核化承諾。

面對記者提問，鮑爾拒絕評論有關俄軍可能在襲擊烏克蘭東南部城市馬里烏波爾時使用化學武器的報道。他說，北約評估認為，俄羅斯在太多戰線上發動戰爭後，將把重點放在烏克蘭東部。另就朝鮮應俄羅斯請求提供支援的可能性，鮑爾表示，不排除多種可能性，但目前尚無證據表明類似情況發生。

此外，鮑爾周二還在韓國國防大學發表了主旨演講。他着重談到了北約和韓國之間政治和軍事夥伴關係的互利性，並強調了該國的技術領先作用。

鮑爾說：“友誼是一個強大的概念，對國家和個人都是如此。它使你能夠生存並茁壯成長。北約和大韓民國之間的友誼至今已有17年歷史。它在政治和軍事層面上都是互利的。我期待着看到我們的友誼在未來能把我們帶到哪裡。我完全相信，我們一起有能力確保自由戰勝壓迫。”

據了解，鮑爾此次訪韓是對去年11月元仁哲訪問位於比利時首都布魯塞爾的北約總部的回訪，旨在強化韓國和北約之間的軍事交流。韓國國防部指出，這是北約軍委會主席第二次訪韓，上次是6年前的2016年5月。