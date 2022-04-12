基輔為馬里烏波爾或陷落及烏東大戰迫近做準備 普京淡化俄軍損失 稱布查屠殺是“假的”

烏克蘭，俄羅斯

在入侵烏克蘭的第48天，俄羅斯軍隊周二（4月12日）繼續保持對戰略港口城市馬里烏波爾的進攻壓力，基輔則為馬里烏波爾可能陷落以及迫近的俄軍對烏東地區發起重大攻勢做準備。

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駐守馬里烏波爾的烏克蘭海軍第36旅周一在臉書上說，"今天可能是馬里烏波爾的最後一戰"，"因為我們的彈藥正在耗盡"，該市已被俄軍圍困了40多天，城市幾乎被摧毀殆盡。這隻烏軍在臉書說，”我們不知道會發生什麼，或是死亡，或是被囚。但希望你們記住（我們）“。"一個多月來，我們一直在沒有彈藥、沒有食物、沒有水的情況下作戰"，做着 "可能的和不可能的事情"，說，其部隊成員中已有 "一半 "人員受傷。

當天頓涅茨克的親俄分離主義分子領導人稱，其部隊已完全控制了馬里烏波爾的港口地區，最後的烏克蘭守軍現在集中在巨大的工廠區中。

澤連斯基說，俄軍的炮擊已"完全摧毀 "了馬里烏波爾，預計那裡有數萬人死亡，烏克蘭部隊目前還在繼續加固在東部、頓巴斯周圍陣地，俄軍自下調軍力並從基輔及烏北撤軍後，目前將徹底攻克巴斯作為優先目標。

分析認為，被烏軍頑強抵抗受挫的普京希望在5月9日紀念戰勝納粹的紅場閱兵之前在該地區取得勝利。

英國調查俄軍是否在馬里烏波爾使用化武

澤倫斯基在周一晚上的視頻講話中呼籲盟友提供更多的武器，特別是要加強馬里烏波爾市的防禦。此外，英國正在試圖核實俄軍是否在馬里烏波爾使用了化學武器，早先在馬里烏波爾的烏克蘭守軍曾說，一架俄羅斯無人機向那裡的士兵和平民投放了 "有毒物質"。

倫敦周二表示，如果證實使用了化學武器，那麼"所有選項 "都將被擺到桌面上。

周一晚上，英國外交大臣特拉斯在推特上說，她正在調查 "俄羅斯軍隊可能在對馬里烏波爾居民的襲擊中使用了化學製劑 "的說法。我們正在與我們的合作夥伴緊急合作，以核實情報。

普京4月12日在俄羅斯遠東東方航天發射場 via REUTERS - SPUTNIK

普京淡化俄軍損失 稱布查屠殺是“假的”

另據報道，俄羅斯總統普京周二將會晤白俄羅斯總統魯卡申柯，討論烏克蘭局勢與西方制裁。會面將在位於俄羅斯遠東阿穆爾地區的東方太空發射場舉行。普京將在此出席4月12日俄羅斯宇航日的活動。 他在發射場舉行的新聞發布會上講話中，淡化俄軍在烏克蘭戰事的損失並稱布查屠殺是假的。普京說，俄軍在烏克蘭的攻勢正在按計畫 "和諧、平靜地”進行中。他還將布查屠殺描述為 "假的"，並將這些指控與對敘利亞阿薩德政權使用化武的指控相比。

同時國際對俄羅斯的制裁仍在加劇，繼美英之後，周二日本政府批淮對俄追加制裁措施，對包括對普京的2個女兒在內的398人凍結資產，另外從19日起禁止俄羅斯伏特加等商品的進口。