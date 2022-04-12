夏巴茲·謝里夫宣誓就任巴基斯坦新總理

巴基斯坦，政局

在伊姆蘭·汗（Imran Khan）被國會不信任投票罷免後，周一當選的夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）當晚宣誓就任巴基斯坦新一任總理。觀察指，鑒於伊姆蘭·汗表示不會接受這一政府，該國持續數周來的政治分裂動蕩或未結束。

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70歲夏巴茲·謝里夫是巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N）主席，也是曾三度出任巴基斯坦總理的納瓦茲-謝里夫（Nawaz Sharif）的弟弟，在當天早間國民議會舉行的總理選舉中，他獲得了總共342個議席中174票的支持當選。

包括被罷黜伊姆蘭·汗在內，其政黨巴基斯坦正義運動黨的絕大多數議員則在宣布集體退出議會，抵制此次選舉。

謝里夫當選後在議會講話，立即宣布了幾項惠民措施，包括提高最低工資至25,000盧比（約合125歐元），提高公務員的工資及發展農村項目等。

謝里夫得到了另一大傳統對立政黨聯盟的支持，但分析認為這兩個以推翻伊姆蘭-汗為唯一目的而聯合的聯盟將如何共治還有待觀察。

謝巴茲-謝里夫被認為不如其兄弟納瓦茲有魅力，但更靈活，更可能為保持權力做必要的妥協。他是軍隊最能接受的反對派領導人，

包括謝巴茲在內，謝里夫家族數十年來一直受到貪污瀆職等指控，謝巴茲2020年因貪腐指控入獄，但6個月後被保釋，他的案件仍在審判中。

巴基斯坦目前政治分歧嚴重，經濟動蕩，分析預期謝利夫將努力修復與美國的關係，同時他也表示，希望與印度改善關係，特別是在克什米爾問題上。在他就任後，印度總理莫迪向他表示祝賀，並呼籲在雙方“自由的土地上實現和平和穩定”。