法新社：拜登莫迪視頻會晤“熱烈坦率 " 但未能拉近對烏問題立場

美國，印度，外交，國防

印度與美國周一在華盛頓舉行外交和國防首長2+2對話，承諾將深化雙方防衛合作及參與彼此防衛供應鏈，並討論了烏克蘭局勢，當天美國總統拜登和印度總理莫迪還進行視頻會晤。法新社報道指，雙方進行了 "坦誠 "討論，但並沒有在對烏克蘭問題上走得更近。

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美國印度2+2對話 承諾深化防衛夥伴關係

美印“2+2”對話機制由美國前總統特朗普和莫迪發起，首次對話是2018年9月在印度首都新德里舉行。

周一的對話，據中央社報道援引會後的聯合聲明，雙方評估了烏克蘭的人道局勢及戰事對周邊的影響，呼籲立即停火、譴責對平民的攻擊，在此聲明雖未點名任何國家，但明顯是指俄軍對烏克蘭平民殘殺的行為。

就國防及安全議題，雙方重申了願深化先進全面的防衛夥伴關係，以促進兩國軍隊在各方面都密切合作，特別是在太空、人工智慧及網絡等新領域。

此外，雙方也再次確認對維護印度太平洋“自由及開放”承諾，強調所有國家的主權與領土完整均需受到尊重，每個國家都不應受到軍事、經濟及政治的恫嚇。

報道指，由於與俄羅斯的緊密關係，印度迄今未參與制裁俄羅斯並繼續向俄購買石油。

布林肯在會後記者會表示，理解每一個國家都有不同的處境與需求，但美國還是希望所有盟友及夥伴不要“增購”俄羅斯的能源。印度外長蘇傑生則回應說，印度一個月向俄羅斯購買的能源，可能還不到歐洲國家一個下午向俄羅斯購買的量。

拜登和莫迪視頻會晤

對話之際，美印領導人拜登和莫迪當天還進行了視頻會晤，法新社報道指，白宮官員介紹會晤時強調雙方的討論"熱烈 "尤其 "坦率"，但似乎並未使他們在烏克蘭戰爭問題上走得更近，而該議題正在破壞美印間的穩定關係。

拜登在會談一開始讚揚強調了兩國間的 "深厚聯繫"，表示希望 "繼續 "就烏克蘭問題進行 "密切磋商"。但莫迪的表述僅限於對烏局勢 "非常令人擔憂"，並回顧了他對俄烏談判的支持，

白宮官員說，拜登總統和莫迪總理進行了持續約一小時的討論，會談"熱烈 " "坦率"，拜登明確表示，“他認為加速或增加進口俄羅斯能源不符合印度的利益"，這位官員說，華盛頓甚至保證準備 "幫助 "印度人使其供應 "多樣化"。

美國擔心，印度從俄羅斯增加進口會阻礙西方國家對俄羅斯的制裁。 拜登政府希望鞏固美國在亞太地區的聯盟以對抗中國，特別是恢復所謂的 "四國 "模式（美國、印度、澳大利亞和日本），但新德里自烏克蘭戰爭開始以來的立場多少令美國尷尬。

據報道，俄羅斯仍然是印度最大的武器供應國，除石油外，印度還進口俄羅斯化肥和鑽石原礦，同時向俄羅斯出口藥品、茶葉和咖啡等產品。 白宮深知印度在軍事問題上對俄羅斯的依賴，也知道不能公開刺激這個重要的盟友。

事實上美俄都在爭奪新德里的支持，報道說，最近拜登最高安全顧問之一辛格和俄羅斯外長拉夫羅夫先後訪問印度，就是一個跡象。而拉夫羅夫還讚揚印度對烏克蘭戰爭的立場平衡，能“全盤判斷情勢，而不致流於偏頗”