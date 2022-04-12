紐約地鐵發生槍擊事件 至少13人受傷

美國，槍擊案，禁槍

據警方和消防表示，周二上午交通高峰時，紐約位於市中心布魯克林區的地鐵站發生槍擊事件，至少13人受傷，現場發現未被引爆的爆炸裝置。

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法新社報道，從發出的圖片和視頻顯示，在布魯克林區的一個地鐵列車的地板上和標有36街的車站站台上，有血跡和有人躺在地上。

一位消防部門的發言人告訴法新社，已經發現了 "尚未觸發的爆炸裝置"。據警方一條推文說，"目前沒有可操作的爆炸裝置"。

在事件發生的南布魯克林第36街和第4大道處，部署有大量安保人員。

據NBC NewYork和《紐約時報》等媒體報道，警方正在這個擁有近900萬人口的美國最大城市搜尋一名戴着防毒面具、穿着類似建築工人的橙色連體工作服嫌疑男子。

據政府發言人Jen Psaki說，拜登總統已經獲悉發生了槍擊事件，周一他剛剛宣布了新的反槍措施。白宮表示已向紐約市區提供協助。

紐約警察局的一位發言人告訴法新社，"上午8點27分，警方接到一個緊急電話，稱一個人在布魯克林的地鐵上遭到槍擊"。他說，警方已在社交媒體上提醒民眾避開事發區域。

一位消防部門發言人說，當時有 "幾聲槍響"，煙霧瀰漫，"有13人受傷"。

紐約州民主黨州長凱西-霍楚爾（Kathy Hochul）表示正在密切跟蹤，隨時了解對事件的調查情況。

紐約市自新冠疫情以來面臨著犯罪率的不斷上升。在發生了兩名警察在執行任務時被槍殺後， 以安全承諾當選的紐約新任民主黨市長埃里克-亞當斯於今年1月底推出了一項打擊槍支擴散的計畫，但此後涉槍悲劇仍不斷發生。據紐約市警察局上周公布的數字，在2022年第一季度，從1月1日到4月初，紐約市的槍擊案數量從2021年同期的260起增加到296起。