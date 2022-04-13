戴琪: 中國貿易挑戰遠超俄羅斯危機

美中貿易

據美國《名利場》雜誌4月12日報道，美國白宮貿易代表戴琪稱，從長期來看，中國對美國的貿易挑戰，遠超今天的俄羅斯危機。 她並告知眾議院，美國與中國談判的善意努力，可能已經"達到了極限"。

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該報道說，戴琪是在全球冠狀病毒大流行病殘害全球供應鏈的情況下宣誓就職的。她繼承了特朗普政府的貿易議程，該議程主要由嚴厲的關稅、美中貿易戰、以及與美國盟友的關係萎縮所主導。在她擔任美國貿易代表一年後，歐洲爆發的一場戰爭動搖了全球貿易，需要美國採取新的外交手段。

該文寫道，每一次危機都暴露了美國貿易政策中現有的和日益增長的裂痕。3月中旬，俄羅斯入侵烏克蘭兩周後，戴女士坐在她的華盛頓辦公室里說："我認為，這加強並強化了我們已經進行的對話。當全世界都在關注普京對烏克蘭的暴力襲擊時，戴琪知道，這將給她的首要任務之一--處理好美國與中國的緊張關係增加更多壓力。

她說："我們不能忽視我們採取真正戰略性和深思熟慮的方法來處理我們想與中國建立的那種關係是多麼重要。她指出，中國"將對我們經濟產生的影響，遠超我們今天面臨的俄羅斯問題。

該報道說，烏克蘭戰爭的爆發使得美中貿易戰變得更加複雜。隨着美國和盟國對俄羅斯及其領導人的制裁不斷升級，中國可以說是俄羅斯僅存的生命線之一。人們繼續擔心中國會向俄羅斯提供財政或物質支持。

3月18日，美國總統拜登與中國國家主席習近平通了近兩個小時的電話，敦促他加入美國及其盟友的國際行動，以結束普京在烏克蘭的戰爭。但這次對話沒有得出真正的結論。

戴琪認為，這次俄烏戰爭的意義在於美國必須在當領導的同時，與盟友和朋友互相協調應對。“當我們與他人合作時，我們會更加有效”。她認為，通過與他人合作來捍衛自由也是美國在貿易中所做的事情。

戴女士說，這種態勢給中美貿易關係帶來了不能忽視的額外壓力。她於去年5月開始與中國的同行進討論，她說，"我們真的需要在方法上保持清醒，要有策略，但也盡量不要太情緒化，"

談到目前的動態時，戴女士表示，3月下旬，在拜登與習近平通話一個多星期後，她告知眾議院的議員們，美國與中國談判的善意努力，如《政客》雜誌（Politico）所說，可能已經"達到了極限"。