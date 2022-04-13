拜登：普京在烏克蘭實施種族滅絕的事實越來越清楚了

美國/俄羅斯/烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）4月12日在愛荷華州出席幫助國民降低能源成本的活動時表示：“你們的家庭預算，你們加滿油的能力——這些都不應該取決於半個世界之外的獨裁者是否宣戰和實施種族滅絕。”當隨後被記者問及這一發言時，拜登重申：“是的，我稱它為種族滅絕。 越來越清楚的是，普京是在試圖抹去作為能夠成為烏克蘭人的想法。”

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拜登周二在就能源價格問題發表的講話中說：“你們的家庭預算，你們加滿油的能力——這些都不應該取決於一個獨裁者是否在半個世界之外宣戰並實施種族滅絕。為了幫助應對普京的價格上漲，我已經授權在未來六個月內每天從我們的戰略石油儲備中釋放100萬桶石油。”

美國政府當天發布的報告說，美國消費者物價3月份與一年前相比躥升了8.5%，這是40多年來最大的年增長率。隨着11月美國中期選舉的臨近，拜登續稱：“這是迄今為止我們的國家儲備在歷史上最大的一次釋放。這是一座戰時橋樑，在我們與美國產油國合作增加他們今年的產量時，增加石油供應。我與世界各地的合作夥伴和盟友協調釋放。我花了好幾個小時與世界各地的同行溝通，試圖讓他們參與到這項交易中來。”

拜登說：“在我作出宣布後不久，30多個國家同意再向市場釋放6000萬桶（石油）。在未來六個月內，超過2.4億桶（石油）是一座橋樑，能夠確保我們將能夠保持價格下降。這是歷史上最大的集體儲備釋放。 與關鍵盟友進行了數百個小時的會議，使他們保持一致，正在取得成效。普京正指望着北約的分裂、歐盟的分裂、世界的分裂。”

拜登說：“好吧，我們（為此）花了很多時間，但他們都在追隨，每一個國家，包括，在亞洲，韓國和日本；澳大利亞，所有這些（國家）。各國走到一起，幫助拒絕普京將其能源資源作為武器來對付美國家庭和歐洲及世界各地的家庭的能力。”

拜登說：“而且，順便說一下，我們還切斷了他獲得技術的途徑。如果沒有美國的技術，看看有多少美國大公司，在他們自己，而不是在我的敦促下：從埃克森到麥當勞，有600多家已經離開俄羅斯離開了俄羅斯。（普京）他有一個燃燒的苔原，真的。它正在燃燒。永凍土正在燃燒。他有一個問題。而且他造成了，我們不會讓他造成這個問題蔓延到世界其他地方。而這有助於阻止油價的上漲，由於各國共同採取行動釋放這些儲備，油價已經開始有點下降。”

活動結束後，拜登在登機回程時被記者問道：“總統先生，是什麼讓您今天使用‘種族滅絕’這個詞？總統先生，您是否看到了足夠的證據來宣布烏克蘭的種族滅絕，先生？”

拜登回答說：“是的，我稱它為種族滅絕。越來越清楚的是，普京只是試圖抹去作為——能夠成為烏克蘭人的想法。而且數量，證據（數量）正在增加。這與上周的情況不同。更多的證據正在湧現，確實如此，俄羅斯人在烏克蘭所做的可怕事情。我們將了解到越來越多的破壞情況。我們將讓律師們在國際上決定它是否符合條件，但在我看來確實如此。”

對於拜登的這一發言，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通過推特表示：“一個真正的領導人@美國總統的真心話。直呼其名是抵制邪惡的關鍵。我們感謝美國迄今為止提供的援助，我們迫切需要更多的重型武器來防止俄羅斯的進一步暴行。”