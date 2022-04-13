波蘭波羅的海三國總統訪烏示團結，澤連斯基準備與舒爾茨會面促德國交付攻擊武器

烏克蘭/ 歐盟

俄羅斯對馬里烏波爾的圍攻和轟炸已經持續了40多天，目前又在烏克蘭東南部的這一戰略要地加緊軍事行動。烏克蘭方稱馬里烏波爾至少有2萬人被殺，另有超過1500具俄軍士兵的屍體躺在第聶伯羅市太平間無人認領。俄羅斯則在4月13日星期三宣布這一港口城市有超過1千名烏克蘭士兵投降。法新社強調，本周初以來針對俄軍在馬里烏波爾使用化學武器的傳言至今尚未得到證實。

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周三，法新社和美聯社等轉載俄羅斯國防部消息，稱馬里烏波爾伊里奇冶金廠地區的部分烏克蘭“第36海軍陸戰旅當中，有1026名烏克蘭士兵自願放下武器投降”，其中150人受傷，被送往馬里烏波爾醫院醫治。俄羅斯國家電視台也播出了身穿迷彩服的男子用擔架擡走傷員的動態畫面。

如果佔領馬里烏波爾，俄羅斯可謂是實現了一次重大勝利。拿下這座城市，這將俄羅斯通過親俄武裝控制的頓巴斯地區，與2014年併入俄羅斯的克里米亞連接起來，鞏固俄羅斯在亞速海沿岸的領土。不過，克里姆林宮最近也承認出現“重大人員損失”，但沒有給出量化數據。 3 月底，莫斯科曾經承認有1351名士兵死亡，3825名士兵受傷。

對於許多軍事專家來說，馬里烏波爾的陷落只是時間早晚的問題。目前的戰鬥焦灼於當地的一個巨大工業區。4月13日，烏克蘭軍方表示，俄羅斯對馬里烏波爾的空中轟炸仍在繼續，尤其針對海港和巨大的阿佐夫斯塔爾冶金綜合工業區。

阿佐夫斯塔爾冶金綜合工業區的布局就像一個大型迷宮。它被不願放棄馬里烏波爾的烏克蘭士兵變成了一座堡壘。烏軍在地下盤踞，而地上的城市早已被燒焦成廢墟，90%的城市建築被毀。

空中轟炸也在烏克蘭東部繼續進行。哈爾科夫州長周三表示，過去24小時內俄軍的空襲造成 7人喪生，另有22人受傷。此外前兩天的一次轟炸當中受傷的2歲男孩，周二因傷勢過重在醫院不治身亡。

鑒於東部和南部局勢惡化，烏克蘭政府呼籲平民儘快逃離，擔心俄羅斯即將發動大規模的無差別攻勢。到了周三上午，烏方官員卻表示，當天不會開放任何人道主義逃生走廊，原因是俄軍“違反了盧甘斯克地區的停火協議，封鎖了南部紮波羅熱地區的公共汽車，讓逃生變得異常危險”。美國私企馬克薩技術公司發布了衛星圖，稱根據這些衛星圖，有部隊通過俄羅斯邊境進入烏克蘭。

有分析人士認為，面對烏克蘭的激烈抵抗，俄羅斯總統普京可能會希望在5月初的紅場閱兵之前取得軍事勝利，因為這場大閱兵是蘇聯在1945年戰勝納粹的標誌性活動。

4月13日，烏方稱德國總理舒爾茨訪問基輔“依舊是被萬眾期待的”，烏方期待他做出包括對烏克蘭交付重型武器等決定。烏克蘭總統顧問表示，“烏克蘭人，尤其是馬里烏波爾和烏克蘭東部的人民的命運將由德國武器來決定，我們希望拿到這些武器，但這些武器並沒有到來”。

波蘭總統安德烈·杜達、愛沙尼亞總統阿拉爾·卡里斯、立陶宛總統基塔納斯·那烏色達和拉脫維亞總統艾吉里斯·萊維茨也將於當天乘火車前往基輔，以對烏克蘭總統澤連斯基表示支持。啟程前往基輔之前，上述波蘭和波羅的海國家元首於周二晚間在波蘭東南部毗鄰烏克蘭的邊境地區舉行了一次特別峰會，以表達對烏克蘭的聲援。站在俄羅斯門口，有着慘痛歷史教訓的這四個東歐國家擔心，一旦烏克蘭垮台，下一個就會輪到他們。

此前，德國總統施泰因邁爾想要和上述波蘭和波羅的海國家領導人一同前往烏克蘭，但遭到烏方拒絕。德國總統的角色主要是禮儀性的，但施泰因邁爾因其早前擔任默克爾政府外交部長期間與俄羅斯和解的外交方式而受到批評。烏克蘭目前認為德國在挺烏方面太過膽怯。

雖然德國已經開始向烏克蘭交付防衛武器，但是德國總理舒爾茨幾天以來壓力巨大，甚至在己方的多數陣營里，也有人不斷給他施壓，要求他儘快同意給烏克蘭交付攻擊型武器，包括裝甲車。目前生態黨人較多的德國外交部和經濟部呼籲舒爾茨儘快同意向烏克蘭交付這些武器，然而社民黨人較多的德國國防部卻大呼聯邦國防軍的儲備已經用完，或者警告他，不要把德國拖進戰爭的泥潭。