瑞典首相希望儘快加入北約

瑞典/北約

芬蘭媒體Uusisuomi今天4月13日引述瑞媒說，瑞典首相安德森希望瑞典能儘快加入北約。芬蘭總理在其政府向議會提交旨在加入北約的白皮書之際到訪斯德哥爾摩。

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據《瑞典日報》援引瑞典社民黨（SD）消息人士報道，瑞典首相馬格達萊娜-安德森（Magdalena Andersson）希望在今年6月將瑞典納入北約防務聯盟。

芬蘭媒體Uusisuomi引述該黨內部消息人士說，瑞典社民黨領導層已經就此事做出了決定。該黨在周一表示，他們將就安全環境的變化發起一場黨內辯論。這些信息是在芬蘭政府向國會提出新安全戰略政策白皮書之時出現的。

瑞典首相馬格達萊娜-安德森今天與到訪的芬蘭總理桑娜-馬林（Sanna Marin）會面，她已提前宣布這次會面將討論北約問題。

北約將在6月舉行下一次峰會，這被認為是芬蘭申請北約的可能日期。然而，決策者並沒有對該時間表作出詳細的評論。芬蘭總理馬林周二說，她希望在幾周內而不是幾個月內進行會談。

據《瑞典日報》報道，瑞典的申請將在6月份的馬德里北約會議上提交。該會議將於6月29日至30日舉行。

另據法新社說，芬蘭社民黨籍總理桑娜-馬林在訪問瑞典時說："在俄羅斯的威脅面前，瑞典也不排除加入北約的可能性。她說“我認為這將很快發生”。

芬蘭議會將在下周審議戰略白皮書。該白皮書堅持認為，加入由美國領導的，有30個成員組成的北約聯盟，將為芬蘭可能受到的攻擊提供"明顯更大的"威懾力。

目前，與俄羅斯有着近1300公裡邊界的芬蘭只是北約的一個合作夥伴。芬蘭總理馬林說：“作為北約的合作夥伴和作為其成員，這兩者之間的區別是非常清楚的，以後也繼續如此”。

她補充說："除了在北約第5條保障的聯合防禦和威懾框架內，芬蘭沒有其他方式可以獲得安全保障。

瑞典首相馬格達萊娜-安德森（Magdalena Andersson）周三表示，無論加入北約與否，"沒有什麼是沒有風險的"。

法新社說，矛盾的是，莫斯科以北約在其門口擴張為借口對烏克蘭發動戰爭，卻導致芬蘭要求加入北約，這可能使俄羅斯與北約的陸地邊界長度增加一倍。

在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之前，芬蘭和瑞典都極不可能打破其歷史上的軍事不結盟的傳統路線。芬蘭總理馬林承認說，但是，"當俄羅斯入侵烏克蘭時，一切都改變了"。

據法新社報道，挪威籍北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格一再重申，北約的大門向這兩個北歐國家敞開。

其他北歐和波羅的海國家--挪威、丹麥、冰島、波蘭、愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞，都已經加入了北約。

莫斯科已經警告斯德哥爾摩和赫爾辛基：如果他們加入北約，將會產生“政治和軍事後果”。