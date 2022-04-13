英國調查俄軍可能對馬里烏波爾播撒有毒物質信息

馬里烏波爾/化武

被炸毀的烏克蘭城市馬里烏波爾的衛星圖像攝於2022年3月19日 Maxar Technologies / AFP

英國宣布它正在努力核實有關俄軍在馬里烏波爾可能使用化學武器的信息。據烏克蘭亞速團聲稱，一架俄羅斯無人機向那裡的士兵和平民投放了"有毒物質"。

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針對在馬里烏波爾使用化武的懷疑，英國啟動了一項調查，試圖了解在當地可能發生了什麼。英國之前已對俄羅斯在烏克蘭使用化學武器提出了懷疑。

英國外交大臣利茲-特拉斯周一說："我們正在與我們的夥伴緊急合作，以核實這個情報"。她補充說，莫斯科使用任何化學武器 "都將是這場衝突的殘酷升級，我們將追究（俄羅斯總統弗拉基米爾）普京及其政權的責任。

美國五角大樓發言人約翰-柯比表示，這些信息 "令人擔憂"，它反映了 "我們對俄羅斯可能使用各種防暴劑，包括混合化學劑的催淚瓦斯的擔憂"。

據法國BFMTV電視台4月12日報道說：對克里姆林宮來說，奪取馬里烏波爾對於連接頓巴斯和克里米亞被佔領土的目標具有戰略意義。一些西方和烏克蘭官員擔心，俄軍可能在該市使用化學武器來實現這一目標。

"把鼴鼠從洞里趕出來"

烏克蘭總統澤連斯基表示，“入侵者的一名發言人宣稱他們正計畫對馬里烏波爾的保衛者使用化學武器”。他在本周一的視頻中說， "我們非常認真地對待這個說法“。

法國BFMTV電視台說，澤連斯基總統指的是親俄分離主義軍隊在頓涅茨克的代表愛德華-巴蘇林（Edouard Bassourine）的威脅。

巴蘇林說，在馬里烏波爾，"化學武器將找到辦法讓鼴鼠出洞"，他指的是仍在該市抵抗的烏克蘭士兵。

播撒一種"有毒物質"

據法國BFMTV說，在這些固守馬里烏波爾的烏克蘭士兵中，有一部分是有爭議的亞速團的士兵。該組織的創始人安德里-比列茨基（Andriï Biletsky）在電報群（Telegram）發布的一條信息說，“一架敵方無人機”向馬里烏波爾的平民和士兵投放了“來源不明的有毒物質”。

他還說，“三人有明顯的化學戰中毒跡象，但沒有出現災難性後果。他補充說："（......）受害者患有呼吸衰竭和前庭運動癥候群”。

烏克蘭議員伊萬娜-克林普什（Ivanna Klympush）在一條推特上說，“在馬里烏波爾使用了一種有毒物質”。“那裡有幾個人正在遭受呼吸衰竭”。“很可能是化學武器”。

據馬里烏波爾市市長的顧問彼得羅-安德里申科在同一頻道上強調，"關於化學襲擊的信息目前還沒有得到證實"。