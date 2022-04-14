捷克外長希望與"受欺負"的台灣建立更緊密關係

捷克/台灣/中國

下屆歐盟主席國捷克共和國外長說，現在是歐盟"儘可能"幫助像台灣這樣的"受欺負的"民主國家的時候了。該國外長的這番話為歐洲和北京之間已經緊張的關係埋下了新伏筆。

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據美媒《政客》（POLITICO）4月13日報道，捷克共和國的新外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）將在今年7月捷克擔任歐盟理事會輪值主席國時發揮關鍵作用，在這個時期，北京對莫斯科的確切支持程度將受到考驗和密切關注。

俄羅斯

《政客》說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟對中國的態度變得更加強硬，因為歐洲許多人認為北京在俄羅斯侵略烏克蘭的問題上採取的模糊立場，是一種"親俄中立"政策。

中國國家主席習近平和俄羅斯的弗拉基米爾-普京在戰爭爆發前幾周，簽署了一份"無上限"的夥伴關係協議。

本月早些時候，歐盟領導人曾警告習近平，不要通過向莫斯科提供軍事或財政支持來削弱歐盟對俄羅斯的制裁方案。

利帕夫斯基說，中國外交官一直努力要拉開北京與莫斯科的距離。他的副手曾與中國駐布拉格代表進行過辯論，在中國代表面前清楚地表述：“我們正在觀察[中俄夥伴關係協定]”。中方則宣稱，“在某種意義上，俄中不是盟友，而是合作夥伴”。

捷克外長還說，“我們表示，中國方面任何試圖更多地幫助俄羅斯的行為都會對歐盟和中國的關係產生一系列嚴重後果。因此，我認為，現在是時候觀察現實中發生的事情，注意實地情況，並畫出一個政治景觀......如果北京進一步走向莫斯科，歐盟需要採取行動。

台灣

《政客》說，最能直接使捷克共和國與北京發生碰撞的是其對台灣的看法。捷克新政府特彆強調台灣是其重要的印太夥伴之一，而布拉格正準備在其擔任歐盟主席期間推出印太戰略。台北和西方之間的這種越來越多的互動，讓北京感到不安。北京認為台灣是其失控的一個省份，並發誓要控制它，必要時用武力。

捷克外長利帕夫斯基說，"我們理解受到中國的欺負的台灣"。"[我們政府願景]的一部分就是世界上的民主國家應該團結起來--而台灣是一個民主國家。"

他補充說："台灣也是捷克共和國的頂級投資者之一。他們創造了許多、許多、許多好的產業和工作崗位。我們希望在這種經濟關係上下功夫。當然，我們也希望儘可能地幫助他們"。

他表示，捷克與台灣合作的一個領域可能是半導體的研究和創新，因為台灣在這方面全球領先。

《政客》說，去年，立陶宛深化與台灣關係的舉措在北京和歐盟之間引發了一系列的外交裂痕。維爾紐斯和北京互相降低了對方的外交地位，而中國對立陶宛企業實施了事實上的貿易禁運，導致歐盟牽頭在世界貿易組織起訴中國。

這些爭端源於北京對在維爾紐斯設立台灣代表處的不滿，他們說這意味着台灣的主權，違反了"一個中國政策"。

該報道引述外交官員的預計，一旦捷克與北京關係密切的米洛什-澤曼總統在今年年底退休，布拉格可能會採取與立陶宛類似的舉措，將台北駐布拉格辦事處更名為 "台灣辦事處"。