澳洲總理安保團隊汽車被撞下堤壩

澳洲/車禍

澳大利亞總理斯科特-莫里森（Scott Morrison）周四在塔斯馬尼亞州競選時，他的保安人員汽車與一輛車相碰撞，墜下公路。

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澳大利亞總理莫里森4月14日下午，在塔斯馬尼亞州展開競選活動時，一輛載有他的安保人員的汽車與另一輛汽車碰撞墜下公路堤壩，車內4名安全官員受傷，被送醫院。目前尚不清楚當時澳總理車駕的位置。

當地警方仍在調查這起事故。法新社說，目前還不清楚事故發生時，出事情的保安車是否跟在總理的車後面。

澳洲警方在一份聲明中說，當時總理莫里森正在塔斯馬尼亞州為5月21日的選舉展開競選活動。他們的保安人員的汽車在與另一輛車發生碰撞後翻車。警方說，這些警官乘坐的車輛嚴重損壞，但受傷的警官沒有生命危險。

據澳大利亞媒體SBS報道，出事故時那輛總理的保安汽車外面沒有明顯的標識。莫里森總理在事故發生後取消了當天的最後一次訪問。據他的辦公室說，他既沒有參與也沒有在車禍中受傷。但莫里森被拍到在事故發生後登上了一架飛機。

莫里森在一份聲明中讚揚了保護他和家人的安全官員們"無私、專業和難以置信的慷慨"。他表示，"期待收到更多關於他們傷情好轉的消息