【視頻】烏克蘭戰爭：如何證明“種族滅絕”

國際，種族滅絕

針對俄羅斯軍隊在烏克蘭所犯下的暴行，一些政治家已經毫不猶豫地使用了 "種族滅絕"這個詞。法國電視France24的報道指，除了尚未對事實進行調查確定之外，現階段就此d爭論更多的是有關政治辭令的而不是法律所確定的事實。

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“種族滅絕”定義最早在1948年聯合國大會通過的《防止及懲治滅絕種族罪公約》中被定義，指為 "意圖全部或部分消滅某一民族、族裔、種族或宗教團體的罪行"。

france24視頻截圖 © france24視頻截圖

目前，被聯合國相關的國際法庭正式界定為種族滅絕罪行的有四個：奧斯曼帝國自1915年起對其境內亞美尼亞人的種族屠殺；二戰中德國納粹對猶太人的種族滅絕；1994年盧旺達內戰期間胡圖族軍隊對少數族裔圖西族的種族屠殺；以及1995年波斯尼亞戰爭期間塞族軍隊在斯雷布雷尼察對波斯尼亞穆斯林的大屠殺。

報道指，判定一個暴行是否為“種族滅”絕常引發爭議，尤其是就是否對“種族滅絕”罪行定義擴大的問題，而證明的難點往往在於“消滅”某一民族或種族的“意圖”很難證明。 目前有兩大事件被列入國際刑事法庭正在進行的有關判斷“種族滅絕”罪行的調查：分別是對緬甸羅興亞穆斯林人的屠殺，以及對烏克蘭平民進行的屠殺。