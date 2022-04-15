基輔傳出爆炸聲 俄軍稱摧毀一個導彈工廠

基輔郊區兵工廠

基輔西南郊維薩軍工綜合體一夜之間遭俄羅斯打擊後，婦女們在一座倒塌的建築中清理2022年4月15日

基輔今天4月15日凌晨傳齣劇烈爆炸聲。俄羅斯國防部稱他們摧毀了基輔郊區一座生產導彈的工廠。

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烏克蘭首都基輔周五凌晨傳來強烈爆炸聲，同時烏克蘭各地響起了警報聲，烏克蘭軍隊和居民準備迎接來自俄羅斯的進一步攻擊。

俄羅斯國防部今天周五宣布，他們摧毀了基輔郊區名為維薩（Vizar）工廠的“地對空導彈”車間。該部還說："為了應對基輔民族主義政權在俄羅斯領土上進行的所有恐怖主義類型的攻擊和破壞，俄羅斯對基輔進行導彈打擊的次數和規模將會增加。"

法新社周五報道，烏克蘭首都基輔附近一家製造海王星導彈的工廠在一夜之間遭到俄羅斯的打擊。據烏克蘭軍隊說，這款導彈被用來打擊俄羅斯的“莫斯科”號巡洋艦。

法新社記者的現場報道說，這個工廠在基輔西南約30公里的維赫內夫鎮，工廠的車間和相鄰的辦公樓受到嚴重損壞。附近停車場的大約50輛汽車的車窗也被炸毀。

俄羅斯國防部發言人早些時候說，俄羅斯用一枚巡航導彈摧毀了維薩工廠的一個地對空導彈生產設施。

47歲的安德烈-西佐夫（Andriï Sizov）在距離被炸工廠約100米處經營一家木工店，他告訴法新社："凌晨1點30分左右，我的看門人給我打電話報告了這次攻擊，有5次爆炸。他說："我的一名員工當時在辦公室里，被爆炸震倒在地上。

他說："我認為他們正在讓我們為莫斯科號的毀滅付出代價。"他指的是俄羅斯黑海艦隊的旗艦莫斯科號巡洋艦周四的沉沒事件。

敖德薩州州長馬克西姆-馬爾琴科周三晚間聲稱，烏克蘭軍隊使用海王星導彈襲擊了莫斯科號巡洋艦。

據擁有烏克蘭武器工廠的國家控股公司UkrOboronProm稱，維薩Vizar工廠是生產這些導彈的烏克蘭工廠之一。

莫斯科至今沒有證實其黑海旗艦莫斯科號被烏克蘭導彈擊沉這一解釋，只說這艘186米長的導彈發射船發生了火災，導致彈藥發生爆炸。然後，在試圖將其拖到最近的港口時，該巡洋艦在惡劣的海況中沉沒。