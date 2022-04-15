美國議員團訪台 中國宣布在台灣周邊軍演

美國台灣中國軍演

北京國家電視台周五4月15日說，中國軍隊正在台灣周邊進行軍事演習。中國軍方發言人說，這些演習是對美國在台灣問題上發出的"錯誤信號"做出的回應。此刻美國國會代表團正在台灣訪問。

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據路透社說，包括美國參議院外交關係委員會主席梅南德茲（Bob Menendez ）在內的6名美國議員周四開始對台灣進行一次臨時訪問。他們今天周五與台灣總統蔡英文會面。

據中央社報道，台灣總統蔡英文今天15日在總統府與美國國會議員參訪團會談。美國參議院外交委員會主席梅南德茲致詞時表示，此行要展現美國對台灣的支持，而中國在行前曾對訪團發函表示不滿，但他們沒有退縮，堅定訪台表達對台灣的承諾。

梅南德茲（Robert Menendez）說，他身為台灣國會連線的共同主席，非常高興來台灣，展現美國對台灣堅若磐石的支持，此刻全球陷入衝突混亂，訪團抵台是發出重要訊息給台灣民眾。

他透露，行前，中國對訪團成員的辦公室都發函表示不滿，但他們沒有退縮，堅定要表達對台灣的承諾，而對台灣表達支持有兩個重點，首先就是不尋求與中國衝突，如同台灣不挑釁一樣。

梅南德茲說，當前課題不是在中美之間做選擇，而是選擇要住在一個什麼樣的世界，是要住在一個能選擇政府，創造有價值的產品與服務的世界，還是住在一個思想、自由、創造能力、自我管轄能力都受制於人的地方。

梅南德茲說，訪團就是基於這樣的選擇精神訪台，台灣出產全球90%的高端半導體，台灣安全將衝擊全世界，加上他們尊重台灣法制與治理透明， 因此肯定會支持台灣。

這個代表團由美國聯邦參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）帶隊，成員包括參院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez），衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）以及聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）。

北京當局表態堅決反對並向美方提出嚴正交涉外，同時公布今天在台灣周邊海空域進行多軍兵種聯合戰備警巡及對海突擊等科目演練。

中央社說，中國國防部新聞發言人吳謙表示，美方這一行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，導致台海局勢進一步緊張升級。他還說，美一方面作出不支持「台獨」的承諾，一方面向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「這是極其虛偽的，毫無信義」。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

吳謙並表示，東部戰區近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開多科目針對性演練。 「這是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。

中國東部戰區新聞發言人施毅則指出，東部戰區今天出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量在東海當面和台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練，而「此次行動是針對近期美在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號而組織的」。