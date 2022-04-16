俄導彈襲擊基輔坦克軍工廠

烏克蘭/俄羅斯

莫斯科今天4月16日早晨轟炸了基輔附近一家生產坦克的軍工廠。之前15日，基輔郊區一個製造導彈的工廠遭俄軍轟炸。俄羅斯在其黑海艦隊旗艦被烏克蘭襲擊後，威脅要加強打擊烏克蘭首都的力度。

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法新社記者指出，這家遭轟炸的工廠主要生產坦克，位於達爾尼茨基（Darnytsky）。現場大量軍人和警察阻止人們進入這個正在冒出濃煙的建築群。

俄羅斯國防部今天在電報群（Telegram）發表聲明說，“俄軍的高精度遠程空對地武器摧毀了基輔的一家軍工廠用於生產的建築物”。

昨天周五，基輔地區一家製造海王星反艦導彈的工廠成為俄羅斯打擊的目標。據烏克蘭人說，他們用這種導彈向黑海的莫斯科號艦艇開火。

法新社報道說，自俄羅斯軍隊於3月下旬撤出該地區以來，首都基輔地區相對沒有受到炮擊。

據五角大樓稱，被兩枚烏克蘭導彈擊中的186米長的導彈巡洋艦莫斯科號的沉沒，激怒了莫斯科。

俄羅斯國防部周五警告說：為應對“基輔民族主義政權”在俄羅斯領土上進行的所有“恐怖主義類型”的攻擊和破壞，俄軍對基輔的導彈打擊數量和規模將會增加。

基輔市長維塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）在臉書上說，他現階段沒有任何關於這次轟炸的潛在受害者的信息。他再次呼籲已離開基輔市的居民們先不要返回，而是留在一個"安全的地方"。

俄羅斯"不會原諒"

俄羅斯至今沒有正式承認其黑海艦隊的旗艦莫斯科號是被烏克蘭導彈擊沉的，儘管基輔如是說，五角大樓也那樣認為。

烏克蘭南部軍事指揮部發言人納塔利婭-古梅尼奧克（Natalia Gumenyuk）周五說，"我們很清楚，我們不會被原諒"，因為莫斯科號被摧毀，打擊了莫斯科的"帝國野心"。

烏克蘭敖德薩地區軍管局發言人謝爾蓋-布拉楚克（Sergueï Bratchouk）說，莫斯科號之前被俄軍用來為其他艦艇展開行動提供空中掩護，包括對烏克蘭沿海的轟炸和登陸行動。所以，這艘艦被擊毀對烏克蘭非常重要。