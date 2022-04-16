俄羅斯侵略已造成烏克蘭2500-3000軍人陣亡

烏克蘭/軍人陣亡

烏克蘭總統澤連斯基周五告訴美國CNN電視台，自俄羅斯侵略烏克蘭以來，已有2500至3000烏克蘭軍人陣亡。他還說，看到一位母親在井中找到兒子的屍體，作為父親，他只想復仇殺戮，但作為總統，他必須確保這場戰爭不會無休止進行，必須看到數百萬人想活下去…

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澤連斯基說，烏克蘭官員認為，大約有2500至3000名烏克蘭軍隊在戰爭中陣亡。他將烏克蘭軍人陣亡數字與他所說的俄軍19000至20000人的傷亡數字相比（俄羅斯承認有1351名軍人傷亡）。澤連斯基補充說，還有大約10,000名烏克蘭軍人受傷，在這些人當中"很難說有多少人能夠活下來"。

他表示，平民的傷亡更難量化。他說，“談論平民是非常困難的”，因為在我國的南部，城鎮和城市被封鎖的地方，比如赫爾松（Kherson）、別爾江斯克（Berdyansk）、再往東的馬里烏波爾（Mariupol）以及沃爾諾瓦哈（Volnovakha）所在的東部地區 ，我們不知道在那些被封鎖的地區有多少人死亡。

當被問及本周發布的令人痛心的視頻顯示烏克蘭人的死亡和國家遭破壞的情形，其中包括一名烏克蘭婦女在井中發現自己兒子的屍體。澤連斯基說：“這對我來說是一種巨大的痛苦”。

他說："作為一個父親，我不能看，因為在這之後，你想要的就是復仇和殺戮。而我需要作為這個國家的總統來看我們的國家：很多人死去，人們失去了親人，還有數百萬人想要活下去。

他繼續說：我們都想戰鬥。但我們都必須盡最大努力確保這場戰爭不會無休止下去。因為時間越長，我們的損失就越大。所有的損失都會像這次一樣。

對於俄羅斯黑海艦隊的旗艦莫斯科號被烏克蘭導彈擊中後着火沉沒，澤連斯基說，我們知道，它已經不存在了。對我們來說，它是俄羅斯反對我們國家的強大武器，所以它的沉沒對我們來說不是一個悲劇。我希望你們，其他的人，能夠認識到這一點。攻擊我國的俄羅斯聯邦擁有的武器越少，對我們越有利。他們的（破壞）能力就越小。這很重要。"