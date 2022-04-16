5月下旬起韓國的新冠確診病例不再接受隔離

韓國

從5月下旬起，韓國的新冠確診病例不再接受隔離，並可在任何醫院和診所當面看病。政府將把新冠從具有最高水平隔離義務的甲類傳染病調為乙類傳染病，其診斷、檢查、治療全程均實行普通醫療系統標準。

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韓聯社報道，韓國政府15日發布了包括上述內容在內的“後奧密克戎時期應對計畫”，旨在確保防疫和醫療系統長期保持正常，這也是政府在疫情爆發2年零3個月後首次正式宣布醫療系統復常。

具體來看，韓國政府本月25日將發布公告把新冠列為乙類傳染病，確診病例為期七天的隔離義務及醫療機構的病例申報義務將隨之消失，可在遵守個人衛生守則的前提下前往醫院、診所等普通醫療機構接受診療。由於“居家治療”概念不復存在，韓國政府將不再向患者提供生活費、有償休假費和治療費補助。新措施最早可於5月23日實施。

韓國政府將從今到4月25日定為計畫“預備期”，25日起的四周定為計畫“初行期”。當實行後奧密克戎戰略的準備完成後，韓國政府將宣布進入計畫“鞏固期”。確診病例隔離義務、高風險群體居家治療、治療費和生活費補助等現行管理體系將在“初行期”繼續存續。進入“鞏固期”的時間可能因疫情流行情況和醫療體系轉型速度而晚於預期。

另外，新冠住院治療體系將以重症病床為中心進行改編。目前韓國政府雖指定了3.2802萬張新冠患者專用病床，但在“鞏固期”階段，目前供輕症病例使用的傳染病專科醫院病床將消失，剩下的4191張病床將供重症、亞重症和中等癥狀患者使用。

另外，在執行新冠清零政策的中國，官方新聞社中新社昨天以 “韓國5月下旬起確診病例不再隔離” 為題對韓聯社的這條新聞作了報道。

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