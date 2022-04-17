俄國防部稱摧毀基輔1彈藥工廠

烏克蘭/俄羅斯

距基輔20公里的布羅瓦里市發生爆炸，俄軍稱轟炸了一個彈藥廠。該市市長伊戈爾·薩波伊科宣布至少6人受傷2022年4月17日

據當地媒體報道，今天4月17日凌晨烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲。俄羅斯國防部周日表示，它轟炸了基輔郊區的一家彈藥工廠。

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俄羅斯國防部今天17日在其電報群（Telegram）頻道發布聲明說："在夜間，從飛機上發射的高精度導彈摧毀了基輔地區布羅瓦里市（Brovary）附近一家彈藥廠。

法新社說，布羅瓦里市市長伊戈爾·薩波伊科（Igor Sapojko）在周日凌晨表示，“一些基礎設施受到了影響”。稍後有消息說，薩波伊科宣布至少六人受傷。

在過去三天里，俄軍在其黑海巡洋艦“莫斯科號”被毀後，對基輔及其地區的軍工廠進行了多次襲擊。

烏克蘭人聲稱“莫斯科號”是被他們的海王星反艦導彈導致沉沒的。美國五角大樓表示同意，稱這艘俄羅斯艦艇周四被兩枚烏克蘭導彈擊中。

但俄羅斯當局尚未正式認可這個版本，只稱，該船艦發生了火災，導致彈藥爆炸，幾小時後在拖曳過程中沉沒。

然而，莫斯科警告稱，它將加強對烏克蘭首都基輔的打擊。

據俄羅斯國防部說，周五，他們襲擊了基輔地區生產海王星導彈的綜合體。周六他們轟炸了基輔達爾尼茨基區的一個製造坦克的軍工廠。

周六，首都基輔市長維塔利·克里琴科（Vitali Klitschko）宣布，基輔​​郊區達爾尼茨基區的一個工業園區遭到轟炸後，一人喪生，“數人受傷不得不住院”。

自俄羅斯軍隊在 3 月底從烏克蘭首都地區撤出以來，基輔及其周邊地區相對沒有受到轟炸，但“莫斯科號”的沉沒引發了莫斯科的憤怒。

俄羅斯國防部周六證實，在烏克蘭南部敖德薩地區，“俄羅斯防空部隊擊落了一架烏克蘭軍用運輸機，並說，這架運輸機“向烏克蘭運送了大量西方國家提供的武器”。