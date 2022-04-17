俄軍最後通牒到期 馬里烏波爾守軍沒有交出武器

馬里烏波爾

俄羅斯入侵烏克蘭第53天，俄軍要求馬里烏波爾的烏克蘭守軍投降的最後通牒今天當地時間13點到期，但馬里烏波爾的守軍沒有交出武器。

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俄羅斯要求馬里烏波爾的烏克蘭士兵在今天4月17日當地下午13點，格林尼治標準時間上午10點之前，撤離他們佔據的亞速夫-斯塔爾冶金綜合體。俄國防部保證說，放下武器的烏克蘭士兵的生命將得到赦免。

據法新社今天14點53分的電稿說，最後通牒時間過後，馬里烏波爾的最後一批守軍沒有交出武器。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，位於烏克蘭東南部的戰略港口城市馬里烏波爾一直受到俄斯的持續轟炸。

法新社說，俄軍攻擊該城的行動可能迫在眉睫，這將使俄羅斯將其2014年吞併的克里米亞和親俄分離武裝控制的頓巴斯地區與俄羅斯連起來，以鞏固其在亞速海沿岸吞併的領土成果。"美國戰爭研究所（ISW）保證說："俄羅斯及其代理人似乎正準備宣布馬里烏波爾戰役的勝利。

據烏克蘭總參謀部今天的報告說，俄羅斯正從頓涅茨克和塔夫里亞地區對馬里烏波爾進行空襲，並說：俄軍在馬里烏波爾的港口附近進行了攻擊行動。

據俄羅斯國防部周六表示，在敖德薩地區，"俄羅斯防空部隊擊落了一架正在飛行的烏克蘭軍用運輸機，“該飛機運送西方國家提供給烏克蘭的一大批武器”。

烏克蘭總統澤連斯基昨天警告俄方：如馬里烏波爾的守軍被殺，烏克蘭與俄羅斯將不可能舉行和平談判。

澤連斯基周六晚間在一個視頻中說，馬里烏波爾的人道狀況糟糕至極。他說：這就是俄羅斯聯邦所做的事情。他指控(......)俄羅斯故意要摧毀在馬里烏波爾的所有人。

烏克蘭總統澤連斯基緊急呼籲西方"立即"向烏克蘭提供他幾周來一直要求的重型武器。

他再次呼籲世界為俄羅斯可能使用其戰術核武器做好"準備"。他說，我們需要防輻射的"藥品、和防空洞"。

沒有人道走廊

烏克蘭當局周日宣布，由於未能與俄羅斯軍隊達成停止射擊的協議，暫停從烏克蘭東部疏散平民的人道走廊。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Verechtchuk）在電報群（Telegram）上說：“今天上午，我們沒能與佔領者就撤離路線進行談判達成停火。這就是為什麼，不幸的是，我們今天將不開放人道走廊”。