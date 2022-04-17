朝鮮測試新武器以提高其戰術“核武器”性能

朝鮮測試新武器系統提高其戰術"核武器"性能2022年4月17日平壤提供的未註明日期照片

平壤官媒4月17日報道，朝鮮領導人金正恩監督了一次新武器系統的試射，該系統將提高朝鮮戰術核武器的性能。這次試射為朝鮮金家政權創始人金日成的110歲冥誕慶祝活動畫上了句號。

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這次發射是今年一系列史無前例的破壞制裁的武器試驗中的最新一次，包括上個月發射一枚全程洲際彈道導彈。

朝中社介紹說，這款新戰術制導武器“對於大幅提高遠程炮兵部隊的火力和增強戰術核武器的作戰效能具有重要意義”，並說，這次試驗是成功的，但沒有具體說明試射的確切日期或地點。

據韓國軍方說，他們在4月16日周六傍晚18點，探測到朝鮮從鹹興一帶向東部海域發射了兩枚飛行器。韓聯社引述軍方介紹說，這兩個飛行器的飛行高度約為25公里，飛行距離約110公里，最高時速低於4馬赫。

美國五角大樓一名發言人說，已“獲知”朝鮮有關這次試驗的聲明，並正在監測這一情況。

朝鮮《勞動新聞報》發表的照片顯示，金正恩微笑着，被穿制服的官員們圍繞着，觀看着被稱為試射的武器，鼓着掌。

朝中社補充說，朝鮮領導人金正恩向軍事研究小組作出了關於進一步加強核防禦能力和戰鬥力的“重要指示”。

短程彈道導彈

分析人士指出，這種武器是一種新的，同樣重要的短程彈道導彈。

美國卡內基國際和平基金會高級研究員安吉特-潘達（Ankit Panda）說："這次戰術核運載系統的測試是在越來越多證據表明朝鮮豐溪里核試驗場正進行重大重建工作的情況下進行的。

衛星圖像顯示，豐溪里的一條隧道有新的活動跡象，朝鮮稱，該隧道在2018年特朗普-金正恩第一次峰會前被拆除。

周五15日，朝鮮為慶祝金氏政權開國領袖、金正恩的祖父金日成110歲冥誕，舉行了盛大遊行、煙花和聯動舞蹈表演，卻沒有像許多觀察家預測的那樣舉行閱兵典禮。

韓國和美國的分析家和官員們曾估計，在這個重要的紀念日，金正恩有可能進行核試驗。

在昨天之前三個星期，平壤進行了自2017年以來的首次大規模洲際彈道導彈試驗。

在2021年1月的一次重要的黨代會上，金正恩提出了一項五年國防發展計畫，他呼籲發展卓越的核技術，並為"更多的戰術用途"製造更小、更輕的核武器。

安吉特-潘達說，金正恩那番話預示着朝鮮重返核試驗，而金正恩罕見地出現在短程導彈的發射現場，也是兩年多來的第一次，表明了"特殊意義"。