華郵:韓國當選總統尹錫悅公布外交政策 將擔更多國際責任

《華盛頓郵報》在4月14日刊登對韓國當選總統尹錫悅的採訪時說，近年來，韓國在全球舞台上一直是一個被動的角色，即使其經濟和文化影響力不斷膨脹，仍然對咄咄逼人的鄰國朝鮮和中國小心翼翼。而該國即將上任的保守派總統發誓要改變這種狀況。

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韓國當選總統尹錫悅向《華郵》表示，韓國必須加強與其經濟和文化地位相稱的外交政策，並成為美國更強大的盟友。他說："我們不應該僅僅關注與朝鮮的關係，而應該以韓美關係為基礎，擴大在歐盟和整個亞洲的外交廣度，發揮更大的作用，履行我們作為世界十大經濟體之一的責任。

該報說，尹錫悅加入了整個亞太地區越來越多的領導人的行列。這些領導人放棄了為保護自己國家而採取和解立場的做法，他們收緊聯盟以對抗中國。尹錫悅希望使韓國成為應對全球挑戰的重要參與者，包括供應鏈管理、氣候變化和疫苗生產。他要擺脫韓國之前對朝鮮的單一關注並圍繞朝鮮調整自己政策的傳統做法。

華郵說，尹錫悅的外交政策核心是“重建”韓國與美國的聯盟，這是在向“不滿文在寅政府”的華盛頓眨眼睛。文在寅總統的外交政策是與朝鮮斡旋和平，這導致他總是顧及與中國和俄羅斯（朝鮮的盟友）的關係。

美國分析人士說，尹錫悅的承諾受到了華盛頓的歡迎。他們指出，美國希望韓國更強大，成為美國可靠的盟友，幫助加強該地區的民主團結。

首爾要當全球樞軸

尹炳世將韓國設想為一個"全球樞軸"，這是他對韓國保守派長期以來的願景的理解，即，根據自己的條件而不是作為對朝鮮的回應，來確定國家的外交政策。他說，這意味着韓國需要承擔更多責任，包括在海外提供更多發展援助。

他舉例說，韓國已承諾向烏克蘭提供1000萬美元的援助--這大約相當於每個烏克蘭人20美分，他認為這個數額是不夠的。他說，他已指示工作人員評估首爾如何能夠增加對烏克蘭的援助。

尹錫悅說，"我們應該參加對俄羅斯的國際施壓行動，他說，文在寅政府在某種程度上正在這樣做。"當國際社會要求我們更多參與時，我們需要堅定地表明我們尊重國際規則秩序的態度。"

尹錫悅還說，韓國應該依靠與美國的軍事聯盟，對中國採取更有力的政治立場，而且，他不認為韓國對中國的經濟依賴是一條單行道。中國仍然是韓國最大的貿易夥伴，但他說，首爾必須認識到，北京也依賴韓國。

在是否決定尋求加入由美國、日本、澳大利亞和印度組成的旨在對抗中國崛起的"四國集團"之前，尹錫悅說，韓國將支持並配合其工作小組處理疫苗分配和氣候變化等全球問題。

尹錫悅稱，朝鮮是首爾的 "主要敵人"。這一立場與他的前任不同。他的前任留下了促成朝鮮統治者金正恩和美國總統唐納德-特朗普之間的核談判的遺產。尹錫悅對朝鮮取消自己承諾的暫停開發遠程導彈和核試驗表示關切。但他說，他將保持雙軌應對措施，也就是對話和提供人道援助。他說，不論如何，我們與朝鮮是同一個民族。

與美國日本合作

華郵說，日本和韓國的關係再次處於幾十年來的最低點，這是拜登政府的一個擔憂，因為它正尋求與日韓這兩個美國在亞洲的主要盟友合作，以對抗中國的供應鏈主導地位和朝鮮的核武器。

尹錫悅說，糟糕的首爾-東京關係對韓國公司和喜歡到日本旅遊的普通韓國人產生了反作用，並妨礙了首爾與東京和華盛頓的協調能力。

他說，韓國應該通過與日本官員的頻繁對話和訪問，努力重建信心。《華郵》說，日本官員對尹錫悅的這個立場表示謹慎的歡迎。

這位韓國當選總統補充說：“我們與日本的關係被削弱了，這是韓美日合作的致命弱點”。“當我成為韓國總統時，韓日關係將進展順利。我確信這一點”。