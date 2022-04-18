美國贊同將俄羅斯排除在20國集團之外

將俄逐出G20？

如果俄羅斯出席會議，美國將抵制20日即將召開的某些20國集團的金融會議，並承諾實施新的經濟制裁，制裁試圖避開經濟制裁的國家、公司和個人。美國一位財政部官員告訴記者，如俄羅斯代表在場的話，將代表美國參加 G20 金融會議的美國財政部長耶倫將抵制一些會議。不過，耶倫已計畫參加 G20 金融峰會開幕會議，該會議專門討論世界經濟問題，周三將部分以上線的方式聚集包括俄羅斯在內的這些國家的財政部長和央行行長。

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但法國經濟和財政部周五表示，當俄羅斯發表講話時，幾個七國集團成員國可能會離開 G20 會議。據美國財政部官員稱，俄羅斯財長無疑將虛擬出席，至少在某些會議上。

然而，這位官員表示，美國不希望俄羅斯官員的存在阻止他們與盟國繼續工作，並強調這次 G20 不能像其他會議那樣為俄羅斯舉行。尤其是法國，已特別邀請烏克蘭財政部長參加 G20。美國總統拜登也認為烏克蘭應能參加會議，他贊成將俄羅斯排除在 G20 之外。

美國財政部在一份聲明中還警告稱，美國及其盟國“將繼續共同努力，加大對俄羅斯的經濟壓力”。美國財政部副部長耶倫周一表示：“七國集團領導人已明確表示，我們將採取果斷行動，阻止國家、公司和個人幫助俄羅斯躲避制裁”。

美國副財長在彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 主持的虛擬聊天中還補充說， “我們要設法讓他們遵守我們的制裁，因為與佔全球經濟一半以上的聯盟國家開展業務的經濟效益遠遠超過與俄羅斯經濟下滑的業務開展業務的價值”。

美國副財長還表示 “只要俄羅斯繼續入侵，我們的制裁就會繼續”。他進一步強調“我們下一階段的工作將是拆解俄羅斯的軍事綜合體，逐步拆除俄羅斯的戰爭機器。

美國財長耶倫將與烏克蘭總理會面，但會面日期尚未確定。拜登的經濟和財政部長也將於周四上午 11 點舉行新聞發布會。G20 金融會議將於周三舉行，作為國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議周的一部分，預計小國代表團將在華盛頓舉行會議，而新聞發布會只是虛擬的。

西方國家希望將俄羅斯排除在 G20 之外。但今年擔任該組織輪值主席國的印度尼西亞希望保持“公正”。