俄烏戰爭將導致烏克蘭經濟今年下滑35% 俄羅斯經濟下跌8.5%

俄烏戰爭/經濟

俄羅斯對烏克蘭的戰爭嚴重衝擊兩國經濟增長，國際貨幣基金組織在最新發布的《全球經濟展望報告》中指出，烏克蘭經濟今年將下滑35%，俄羅斯經濟也將下跌8.5%.另外，美國和中國今年的經濟增長將分別放緩到3.7%和4.4%。歐元區今年的經濟增長也從3.9%下調到2.8%。

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國際貨幣基金組的報告指出，戰爭對經濟的影響擴散到更遠和更廣泛的地區，導致物價飆漲、供應品短缺和債務水平上升，這些情況在貧窮國家中最為明顯。烏克蘭局勢以及對俄羅斯的制裁預計將通過對兩國經濟的直接影響和對全球外溢效益，拉低2022年全球經濟增速。而這一局勢恰恰又發生在新冠變異毒株奧米克戎的威脅剛有消退跡象之時。短期內全球經濟仍將前景面臨下行風險：烏克蘭局勢的緩和將提振信心，緩解大宗商品市場的壓力，並減少供應瓶頸，但全球增長更有可能進一步放緩，最終導致通脹高於預期。

國際貨幣基金組稱，一些短期風險可能還會引發中期風險，並使得解決全球經濟面臨的長期挑戰變得更加困難。具體而言，它認為最突出的負面風險包括：烏克蘭局勢惡化、社會動蕩加劇、疫情重燃、中期通脹預期上升、加息導致普遍的債務危機、地緣政治環境更廣泛惡化、氣候問題的持續緊迫性、多種經濟前景風險之間的相互關聯等。

俄羅斯方面，國際貨幣基金組稱，嚴格的貿易和金融制裁以及一些大型經濟體的石油和天然氣禁運措施都將嚴重影響俄羅斯經濟。俄羅斯能源的主要消費國減少對俄羅斯能源依賴的計畫，還將在中期繼續衝擊俄羅斯經濟。基於此，國際貨幣基金組的基準預測是，俄羅斯2022年的國內生產總值將下降約8.5%，在2023年進一步下降約2.3%。

國際貨幣基金組認為雖然美國和俄羅斯的經濟聯繫有限，但烏克蘭局勢也將削弱美國經濟增速預期。同時，其他因素也會對美國的經濟前景產生重大影響。事實上，在1月WEO中，國際貨幣基金組就已將美國2022年經濟增速大幅調降1.2個百分點至4%，在所有發達經濟體中的調降幅度最大。