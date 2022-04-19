加拿大追加制裁普京的2個成年女兒等14人 新西蘭制裁18家俄金融機構

加拿大/新西蘭/俄羅斯

加拿大外交部長喬利（Mélanie Joly）4月19日宣布，加拿大根據《特別經濟措施(俄羅斯)條例》對俄實施新的制裁。新的14人制裁名單中包括俄羅斯寡頭和他們的家庭成員，也包括普京的兩個成年女兒。此外，新西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia·Mahuta）當天宣布，鑒於烏克蘭局勢，新西蘭將對包括俄羅斯中央銀行在內的18家俄羅斯金融機構實施制裁。

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據加拿大外交部介紹：“這些新措施對俄羅斯政權的14名親信施加限制，包括俄羅斯寡頭及其家庭成員。這包括普京總統的兩個成年女兒。這些行動表明，加拿大將毫不鬆懈地追究俄羅斯總統弗拉基米爾·普京及其同夥在俄羅斯政權入侵烏克蘭中的共犯責任。”

加拿大外交部表示：“歐安組織專家上周提交的莫斯科機制報告證實，俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下了嚴重的暴行和侵犯人權行為，包括戰爭罪和可能的反人類罪。加拿大還將繼續實施進一步的措施，以應對俄羅斯領導人犯下的暴行，包括堅持不懈地追求問責制。加拿大繼續監測局勢，並與國際社會的夥伴協調行動，以應對俄羅斯政權的野蠻行為。”

喬利通過聲明表示：“加拿大繼續支持在烏克蘭為自由而戰的勇敢的人們。我們將繼續與我們的盟友協調，對俄羅斯政權施加嚴厲的代價，並將無情地追究其行動的責任。他們將為他們的罪行負責。”

據介紹，自俄羅斯在2014年吞併克里米亞以來，加拿大已經對1200多名個人和實體實施了制裁。加拿大的最新制裁將對所列個人和實體實施資產凍結和禁止。自2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，加拿大已經對來自俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的750多個個人和實體實施了制裁。

新西蘭當天還公布了對俄羅斯金融機構的新制裁。新西蘭正在採取措施，限制與18家俄羅斯金融機構的交易，包括俄羅斯中央銀行和主權財富基金。

新西蘭外長馬胡塔在一份聲明中說：“這些制裁旨在施加經濟和政治成本，特別是針對那些資助繼續入侵烏克蘭的組織。”馬胡塔指出，制裁針對的是俄羅斯的三個核心政府機構、八家最大的銀行，以及其他七家與寡頭、俄羅斯國防部門和莫斯科吞併克里米亞有關聯的銀行。

馬胡塔說，俄羅斯天然氣工業銀行、俄羅斯聯邦儲蓄銀行、俄羅斯阿爾法銀行和俄羅斯外貿銀行是18家被制裁的銀行之一，這些銀行約佔俄羅斯銀行總資產的80%。

此舉是在新西蘭議會通過《俄羅斯制裁法》一個多月之後，使該國政府能夠針對與俄羅斯入侵烏克蘭有關的特定人員、公司、資產和服務實施經濟制裁。此前，新西蘭已經對普京、俄羅斯聯邦安全委員會成員以及其他政治、經濟和軍事精英進行了資產凍結。新西蘭還將從4月25日起對所有俄羅斯進口商品徵收35%的關稅。