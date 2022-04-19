普京授予被指在布查犯下暴行的俄軍單位“近衛”榮譽稱號

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俄羅斯總統普京4月18日簽署總統令，決定授予俄羅斯陸軍第64獨立摩托化步兵旅“近衛”榮譽稱號。俄羅斯官方法律信息門戶網站當天發布了相關法令文件。俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭後，第64獨立摩托化步兵旅曾佔據基輔近郊的布查等地，烏克蘭方面指控該旅官兵在布查犯下了屠殺平民等戰爭罪行。

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根據法令，俄羅斯陸軍第64獨立摩托化步兵旅因其“在武裝衝突中為保衛祖國和國家利益而在敵對行動中表現出來的集體英雄主義和英勇、頑強、勇敢的精神”而獲得榮譽。普京祝賀該部隊的“偉大英雄主義和勇氣”，並授予該部隊“保護俄羅斯主權”的“近衛”榮譽稱號。

在俄羅斯軍隊從基輔地區撤出後，第64獨立摩托化步兵旅的部隊在本月早些時候被烏克蘭國防部名列“戰犯”清單，因為他們在布查等地發現了平民慘遭殺害被遺棄街頭及亂葬崗等其他戰爭罪行。

此舉將被視為向烏克蘭政府和西方發出的公開信息，此前眾多國際領導人譴責了俄羅斯軍隊在烏克蘭布查和博羅迪安卡鎮等地所犯下的戰爭罪行。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將這些殺戮歸咎於俄羅斯，並呼籲莫斯科停止犯下戰爭罪行。克里姆林宮否認俄軍參與了大規模屠殺平民。但是，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）上周在訪問布查（Bucha）和博羅迪安卡鎮（Borodianka）時表示，有 “合理的理由相信，發生了國際刑事法院管轄範圍內的罪行”。

汗還警告說，鑒於俄羅斯決定撤回其在《國際刑事法院羅馬規約》上的簽字，保證正義在烏克蘭得到伸張將是“具有挑戰性的”，該規約賦予國際刑事法院起訴個人涉及種族滅絕罪、反人類罪、戰爭罪和侵略罪的管轄權。俄羅斯不會將其公民引渡到其他國家。

據烏克蘭情報部門介紹，俄羅斯領導層正在將第64獨立摩托化步兵旅調回烏克蘭。預計他們將完成“特殊任務”，主要是恐嚇俄軍所到之處的烏克蘭平民。