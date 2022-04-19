樂玉成會見俄駐華大使：中方將一如既往同俄方加強戰略協作

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中國外交部副部長樂玉成4月18日在會見俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）時表示，“不論國際風雲如何變幻，中方將一如既往同俄方加強戰略協作，實現合作共贏，攜手維護雙方共同利益，推動建設新型國際關係和人類命運共同體。”

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據中國外交部會後發表的聲明介紹，樂玉成表示，“在習近平主席和普京總統掌舵領航下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續高水平發展，各領域合作不斷深化。今年第一季度，中俄雙邊貿易額達382億美元，增長近30％，充分顯示出兩國合作的巨大韌性和內生動力。不論國際風雲如何變幻，中方將一如既往同俄方加強戰略協作，實現合作共贏，攜手維護雙方共同利益，推動建設新型國際關係和人類命運共同體。”

中方聲明稱，“傑尼索夫表示，俄方始終視發展對華關係為外交優先方向，願按照兩國元首指明的方向，進一步深化兩國全面戰略協作和全方位務實合作，不斷造福兩國人民，維護國際公平正義。”聲明介紹稱，雙方在會議期間還就深化中俄在金磚、上海合作組織框架內合作以及烏克蘭局勢等共同關心的國際和地區問題交換意見。

此前，就俄羅斯入侵烏克蘭問題，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）本月6日向歐洲議會介紹歐中峰會會談進展時指出：“中國希望擱置我們在烏克蘭問題上的分歧——他們不想談論烏克蘭。他們不想談論人權和其他問題，而是專註於積極的事情。歐洲方面明確表示，這種‘分門別類’的做法是不可行的，不能接受。”

博雷利續稱：“對我們來說，烏克蘭的戰爭是一個決定性的時刻，即我們是生活在一個由規則還是由武力管理的世界中。這就是問題所在。我們譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，支持這個國家的主權和民主——不是因為我們‘盲目追隨美國’，就像有時中方暗示的那樣，而是因為這是我們自己的立場，我們真正的立場，我們相信這一點。”

博雷利強調：“這是中國領導人要聽到的一個重要信息。我們呼籲中國利用其對俄羅斯的影響力，立即達成停火併支持人道主義走廊。我們強調，任何在軍事上協助俄羅斯或幫助俄羅斯規避已採取的制裁的企圖都將產生嚴重後果，並將惡化我們的關係。”