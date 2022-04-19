警告對中籤安全協議 美國派高級代表團本周訪問所羅門群島

美國，中所安全協議，南太平洋

所羅門群島與中國間的安全協議引發美國及澳大利亞等地區國家的高度關切，白宮周一對協議簽署提出警告，美國一個高級外交代表團本周將訪問所羅門群島，以對抗北京在該地區謀求更大影響的努力。

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據美國總統府宣布，白宮印太事務協調員柯爾特·坎貝爾和負責東亞和太平洋事務的助理國務卿丹尼爾-克里登布林克將率領此次訪問代表團。 除所羅門群島外，代表團還將訪問斐濟、巴布亞新幾內亞三國及美國夏威夷州，白宮聲明說，代表團將 "深化與該地區的持久聯繫，確保推動太平洋島國和印太地區的自由、開放和抗衝擊能力”。

法新社報道指，美國和其盟友澳大利亞對所羅門群島和中國正在擬簽署地安全協議感到擔憂，因此此行對所羅門群島一站的訪問受到特別關注，儘管仍不清楚該協議的內容，但據此前一份外泄的協議草案，令美國和澳大利亞擔心北京將獲得在這一被視作是其“後院”的地區建軍事基地、包括在群島駐紮海軍船隻和安全人員。

在一些國家就此做出強烈反響後，所羅門群島總理馬納塞-索加瓦雷表示，該國無意允許北京建立軍事基地。

美國國務院發言人普萊斯周一向媒體說， "儘管所羅門群島政府發表了聲明，但安全協議的性質總體上為中國軍隊在所羅門群島的部署敞開了大門，"他警告說："我們認為，簽署這樣一項協議將有可能加劇所羅門群島的不穩定，並為整個太平洋島嶼地區樹立一個令人擔憂的先例。“

普萊斯強調，所羅門群島已經受到與美國及澳大利亞安全條約的保護。

據報道，為敦促索加瓦雷不要與北京簽署該安全協議，澳大利亞一名高官已於上周訪問了所羅門群島。

美國國務卿布林肯今年2月曾前往該地區，宣布將在所羅門群島開設大使館。美國強調將向印太地區投放更多的外交和安全資源，制定長期戰略以遏制中國在該地區日益增長的野心。